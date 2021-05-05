الأربعاء 05 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«الموسيقيين» تتابع حالة الموسيقار جمال سلامة بعد إصابته بكورونا

الموسيقار جمال سلامة
الموسيقار جمال سلامة

يتابع مجلس نقابة الموسيقيين حالة الموسيقار الكبير جمال سلامة بعد نقله إلى مستشفى الهرم عقب إصابته بفيروس كورونا. 

وكلف أمير الغناء العربي هاني شاكر نقيب الموسيقيين بعض أعضاء مجلس النقابة بمتابعة حالة الموسيقار الكبير جمال سلامة الصحية وبذل كل الجهود، لحين استقرار حالته الصحية وعودته لأهله ومحبيه سالمًا.

وتدهورت الحالة الصحية للموسيقار الكبير، حيث تم نقله إلى أحد المستشفيات، وهناك اشتبه الأطباء فى إصابته بفيروس كورونا، بعدما انخفض نبض قلبه إلى 48، ونقل سلامة إلى أحد مستشفيات العزل بالهرم، وهو الآن، تحت الملاحظة بإحدى غرف العزل بالمستشفى.

الموسيقار جمال سلامة تعاون مع كبار المطربين في مصر والوطن العربى، ومن أشهر ألحانه أغنية "ساعات ساعات" للشحرورة صباح، كما لحّن لسميرة سعيد أغنية "احكي يا شهرزاد" و"مش حتنازل عنك" و"قال جاني بعد يومين"، ومع المطربة اللبنانيّة ماجدة الرومى لحن "بيروت ست الدنيا" وقصيدة "مع جريدة " للشاعر نزار قبّانى، كما لحن الكثير من موسيقى الأفلام والمسلسلات فى حقبة الثمانينيات التى ما زالت فى ذاكرة الناس، مثل مسلسل "الحب وأشياء أخرى" وفيلم "حبيبى دائمًا".

جمال سلامة الموسيقار جمال سلامة اصابة جمال سلامة بكورونا نقابة الموسيقيين هاني شاكر

الأكثر قراءة

تفاصيل نشوب حريق فى محطة مترو السادات

موعد إجازة عيد الفطر 2021 للعاملين بالقطاع العام والخاص

«صاروخ الصين التائه».. معهد مصري يكشف تفاصيل «كارثة تنتظر الأرض»

رسميا.. إجازة عيد الفطر 5 أيام

برلماني يحذر من «أخطر 4 بؤر كورونا» في القاهرة

وائل لطفي يكتب: حوار مع شيخ الأزهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فيلتمان يتجول.. يتجول فقط!

جمال-أسعد

التليفزيون والسلام الاجتماعي

ماجد حبته

نابليون بلا رتوش

لواء.حمدى البطران

لواء حمدي البطران يكتب: «الاختيار» بين الدراما والتاريخ

منى رجب

فاتنات وقويات: بطلات الدراما يتحدين الواقع

ماجد حبته

قتلوه أثناء الصلاة

ياسمين الخطيب

«أنتِ طالق».. لعبة نيوتن يُعيد طرح السؤال

محمد الباز

د. محمد الباز يكتب: لماذا تكره الجماعة الإرهابية الجيش والشرطة؟

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد فشل نتنياهو.. من هو يائير لابيد رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف؟

الرئيس الإسرائيلي يكلف زعيم المعارضة يائير لابيد بتشكيل حكومة جديدة

عقب فشله.. منافسا نتنياهو يسعيان لتشكيل حكومة جديدة