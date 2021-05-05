«الموسيقيين» تتابع حالة الموسيقار جمال سلامة بعد إصابته بكورونا

يتابع مجلس نقابة الموسيقيين حالة الموسيقار الكبير جمال سلامة بعد نقله إلى مستشفى الهرم عقب إصابته بفيروس كورونا.

وكلف أمير الغناء العربي هاني شاكر نقيب الموسيقيين بعض أعضاء مجلس النقابة بمتابعة حالة الموسيقار الكبير جمال سلامة الصحية وبذل كل الجهود، لحين استقرار حالته الصحية وعودته لأهله ومحبيه سالمًا.

وتدهورت الحالة الصحية للموسيقار الكبير، حيث تم نقله إلى أحد المستشفيات، وهناك اشتبه الأطباء فى إصابته بفيروس كورونا، بعدما انخفض نبض قلبه إلى 48، ونقل سلامة إلى أحد مستشفيات العزل بالهرم، وهو الآن، تحت الملاحظة بإحدى غرف العزل بالمستشفى.

الموسيقار جمال سلامة تعاون مع كبار المطربين في مصر والوطن العربى، ومن أشهر ألحانه أغنية "ساعات ساعات" للشحرورة صباح، كما لحّن لسميرة سعيد أغنية "احكي يا شهرزاد" و"مش حتنازل عنك" و"قال جاني بعد يومين"، ومع المطربة اللبنانيّة ماجدة الرومى لحن "بيروت ست الدنيا" وقصيدة "مع جريدة " للشاعر نزار قبّانى، كما لحن الكثير من موسيقى الأفلام والمسلسلات فى حقبة الثمانينيات التى ما زالت فى ذاكرة الناس، مثل مسلسل "الحب وأشياء أخرى" وفيلم "حبيبى دائمًا".