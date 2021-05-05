بعد قرارات مجلس الوزراء اليوم .. ما هي ضوابط صلاة عيد الفطر 1442؟

يتأهب المسلمين في أنحاء جمهورية مصر العربية لمعرفة ضوابط صلاة عيد الفطر 1442 ، حيث يستعدون لصلاة العيد مع اقتراب نهاية شهر رمضان الكريم في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء اليوم فقد يتساءل الكثير عن ما هي ضوابط صلاة عيد الفطر 1442؟

وبعد قرارات مجلس الوزراء اليوم تجيب الدستور عن السؤال الذي يشغل أذهان الكثير وهو ما هي ضوابط صلاة عيد الفطر 1442.

قرارات مجلس الوزراء اليوم

وحددت وزارة الأوقاف، شروط محددة لإقامة صلاة العيد الفطر، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

وبدأت المديريات الإقليمية منذ بداية شهر رمضان المبارك في حصر الساحات والمساجد المخصصة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، هذا العام.

و لن يتم إقامة صلاة عيد الفطر في الساحات التي لا تنطبق عليها الشروط، مشددا على أنه سيتم تحرير محضر لأي شخص يفكر في إقامة صلاة العيد في غير الأماكن المحددة لذلك.

وكما تم تحديد إمامين لكل ساحة "أساسي واحتياطي"، ومنع الإجازات نهائيا، ورفع درجة الاستعداد القصوى، حتى تمر صلاة العيد دون حدوث أي شيء.

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فيما أعلن وزير الأوقاف، تشكيل لجنة برئاسة رئيس القطاع الديني وعضوية وكيل الوزارة لشئون الدعوة ووكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم ووكيل الوزارة للتفتيش والرقابة بالديوان العام وجميع مديري المديريات ووكلائهم بالمديريات الإقليمية، لمتابعة صلاة عيد الفطر، وتذليل أي عقبات، ورصد المخالفات.

ما هي ضوابط صلاة عيد الفطر 1442؟

وأوضحت وزارة الأوقاف أن صلاة عيد الفطر ستؤدى في الساحات المحددة بأسوار، للسيطرة عليها، للتأكد من عدم دخول أحد لا يرتدي كمامة، وكذلك المساجد الكبرى والتى بها ساحات كبيرة حتى يتم السيطرة عليها وعلى أعداد المصلين مع الالتزام التام بالضوابط الاحترازية كالتالي:

ضرورة ارتداء الكمامات طوال تواجد الأفراد خارج منزلهم.

تعقيم الأيدي بالكحول مرة كل 20 دقيقة أو 30 دقيقة.

بداية من يوم الخميس الموافق 6 مايو 2021 ولمدة أسبوعين يتم غلق جميع المولات والكافيهات والقهاوي بدايةً من الساعة التاسعة مساءً.

يتم حظر جميع الاحتفالات والاجتماعات أو المؤتمرات من يوم الخميس وحتى أسبوعين.

كما يتم إيقاف حركة الحفالات الجماعية إيقافًا كاملًا لمدة أسبوعين.

غلق جميع الحدائق والشواطئ والمتنزهات لمدة أسبوعين.

موعد صلاة عيد الفطر 2021 في المساجد