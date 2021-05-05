تعرف على أفلام عيد الفطر 2021

بعد قرارات مجلس الوزراء

يستعد عشاق الشاشة الكبيرة للعودة مرة أخرى لمشاهدة عدد من الأعمال السينمائية الجديدة والتي لم تظهر تفاصيلها إلى وقتنا الحالي، حيث لم يستقر صناع تلك الأعمال على موعد عرضها النهائي، وهو ما أحدث حالة جدل بين الجمهور قبل انطلاق أيام عيد الفطر المبارك.

ونرصد في التقرير التالي الأعمال المنتظر عرضها خلال موسم الأعياد المقبل.

مش أنا

أول الأعمال المنتظر عرضها هو فيلم "مش أنا"، لتامر حسني والذي طرح البوستر الدعائي له تمهيدا لعرضه في موسم عيد الفطر المقبل، حيث ظهر «تامر» في البوستر بمفرده مرتديا «بيجامة» وهو يشد ملابسه.

فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسني، ويشاركه عدد كبير من النجوم منهم النجمة العائدة حلا شيحة، والنجم ماجد الكدواني، والفنانة القديرة سوسن بدر، وحجاج عبد العظيم وعصام السقا ومحمد الجوهري وفايز المالكي وعدد من نجوم وضيوف الشرف منهم الفنان محمد عبد الرحمن توتا والفنان إياد نصار وعدد آخر من النجوم والفيلم الجديد من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق في أولى التجارب الإنتاجية لحسام حسني شقيق تامر حسني بمشاركة سينرجي فيلمز للمنتج تامر مرسي.

ديدو

وثاني الأعمال المنتظر عرضها كان فيلم "ديدو" للفنان كريم فهمي، وهو العمل الذي طرح مؤخرًا البرومو الدعائي له والبوستر أيضًا، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدي المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو، سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح، وتدور الأحداث في إطار كوميدي ومغامرة حول فكرة عقلة الأصبع.

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

كما قررت الشركة المنتجة لفيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين، للنجم كريم عبدالعزيز ودينا الشربيني عرض الفيلم في موسم عيد الفطر المقبل في حال انحسار الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، خاصة أن العمل مؤجل من العام الماضي.

وهناك أكثر من عمل سينمائي آخر جاهز للعرض، لكن شركات هذه الأعمال المنتجة لها لم تحدد بعد موعد عرضهما الأساسي، ومن ضمنها افلام قمر 14 لخالد النبوي وأشباح أوروبا لهيفاء وهبي وفيلم العارف لأحمد عز وفيلم موسى لكريم محمود عبدالعزيز، الأنس والنمس لمحمد هنيدي وفيلم العنكبوت لأحمد السقا، وهناك عدة أعمال أخرى مثل ماما حامل لليلى علوي وقد انتهي مخرجو هذه الأعمال من تصويرها.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء قد أقرت غلق المحلات والمقاهي والمطاعم والخيم الرمضانية والمولات والسينمات من الساعة ٩ مساء.