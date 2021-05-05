فى 24 ساعة فقط.. حكاية 4 شائعات شغلت المصريين وحسمتها الحكومة

تداول خبر يعود إلى ٢٠١٦ وكأنه خبر جديد.. وطارق شوقى يوضح

شائعة عن بطاقات الرقم القومى وأخرى عن الصحة .. ومجلس الوزراء يوضح

تعد وسائل التواصل الاجتماعى «السوشيال ميديا» مصدرًا لتداول العديد من المعلومات والأخبار المغلوطة، حيث تستغلها الجهات المعادية للدولة فى نشر الشائعات، التى تقلل من الجهود المبذولة لخدمة الوطن والمواطنين.

وتسعى تلك الجهات المعادية لبث السموم والفتنة بين المواطنين وإحداث حالة من الهلع، معتمدة على تلك الوسائل فى تحقيق أهدافها، كما تستهدف فئات معينة من المواطنين غير القادرين على التثبت من المعلومات والبحث عن مصدرها الأصلى.

لذا، كثفت الدولة جهودها لتوضيح الحقائق أمام المواطنين وتفنيد الأكاذيب والشائعات وحماية المواطن من الوقوع فريسة لهذه الجهات المعادية التى تستغل حروب الجيل الرابع لتحقيق أهداف شخصية.

شوقي: تقرير «دافوس» عن التعليم منذ 2016 وقبل المنظومة الجديدة

حذر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، من الشائعات وحروب الجيل الرابع التى تنتشر قبل موسم الامتحانات، داعيًا إلى التحقق من مصدر المعلومات وعدم الاكتفاء بقراءة أى خبر.

وعلق الوزير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، على استنساخ خبر قديم يعود إلى عام ٢٠١٦، معربًا عن استغرابه من سرعة النشر والمشاركة والتهكم والسخرية.

وقال الوزير: «لم يهتم الكثيرون بالتحقق من صحة الخبر أو مصدره، بل اعتبروه صحيحًا بلا مرجعية من أى نوع، رغم أن التحقق سهل جدًا إذا حاولنا الدخول على موقع المنتدى الاقتصادى العالمى؛ لنرى بأنفسنا إن كان صحيحًا أم كاذبًا».

وأضاف: «لو كان هذا الخبر صحيحًا، وأنا مصرى أحب وطنى، لتألمت على حالى بدلًا من أن أجدها فرصة للتهكم ممن يحاولون جاهدين إصلاح هذا الخلل منذ أن صدر هذا التصنيف فى عام ٢٠١٦».

وتابع: «علقت بنفسى فى عام ٢٠١٦ على مشكلة جودة التعليم فى مصر، وكانت بداية التطوير الذى ارتفع بنا فى تصنيف مؤشر المعرفة العالمى (الصادر عن UNDP)، وكذلك تصنيف USNews، وكلها منصات عالمية يمكن التحقق منها».

من جهته، قال الدكتور أحمد الجيوشى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى سابقًا، إن تقرير منتدى دافوس ٢٠٢١، لم يصدر بعد والتقرير يصدر عن العام السابق له.

وأضاف «الجيوشى» فى منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: آخر تقرير صدر هو تقرير ٢٠٢٠، وهو خاص بحالة الدول من التعافى من فيروس كورونا، وقطعًا لا يوجد فيه شىء عن جودة التعليم أو خلافه.

«الوزراء» ينفى وقف الدراسة وإلغاء الامتحانات

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما نُشر على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى بشأن إيقاف الدراسة بالمعاهد والجامعات وإلغاء الامتحانات والاستعاضة عنها بتقديم أبحاث.

وشدد المركز الإعلامى على انتظام سير العملية التعليمية للفصل الدراسى الحالى بكل الجامعات مع تطبيق نظام التعليم الهجين، الذى يعتمد على الدمج بين الحضور المباشر واستخدام المنصات الإلكترونية.

وأوضح أنه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى فى مواعيدها المحددة طبقًا للخريطة الزمنية المقررة، مع الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية فى ظل أزمة كورونا.

وفى سياق متصل، يلتزم كل المعاهد والجامعات بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التى تحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال العمل على تقليل أعداد الطلاب فى المدرجات وقاعات التدريس والمعامل.

«الأحوال المدنية»: لاصحة لإصدار بطاقات رقم قومى بتصميم جديد

كشف مصدر بمصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية، عن حقيقة إصدار بطاقات رقم قومى للمواطنين بتصميم جديد مختلف عن بطاقة الرقم القومى الحالية.

وقال المصدر إن هناك طفرة تكنولوجية فى المستخرجات المميكنة ضمن أعمال المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة لتسهيل مصالح المواطنين ومواكبة خطة التحول الرقمى للدولة.

من جهتها، أكدت مصادر بالأحوال المدنية، أن جميع خطط التطوير قيد الدراسة ولم تتخذ أى قرارات فى هذا الشأن، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان فورًا عن أى قرارات يتم اتخاذها.

وكان رواد موقعى التواصل الاجتماعى «فيسبوك» و«تويتر» قد تداولوا صورًا زعموا أنها تصميم جديد لبطاقات الهوية وحذفت فيها خانة الديانة والحالة الاجتماعية، وتم تسجيل جميع بيانات المواطن داخل الشريحة.

«الصحة» تنفى شغل جميع أسرة العناية المركزة بالمستشفيات

نفت وزارة الصحة والسكان، شغل كل أسرّة الرعايات المركزة بالمستشفيات وخصوصًا محافظات الصعيد، لافتة إلى أن هناك زيادة طبيعية بالمستشفيات على مستوى الأسرة الداخلية وأسرّة الرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعى، إلا أن نسب الإشغال فى المستشفيات بلغت ٤٧٪ فى المتوسط.