الأربعاء 05 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل نشوب حريق فى محطة مترو السادات

حريق فى محطة مترو
حريق فى محطة مترو السادات

كشفت مصادر خاصة فى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، عن تفاصيل نشوب حريق فى محطة مترو السادات، موضحة أن هناك ماسا كهربائيا حدث قبل الإفطار بـ١٥ دقيقة في المسافة بالنفق بين محطتي الأوبرا والسادات بالخط الثاني للمترو باتجاه الجيزة.

تفاصيل نشوب حريق فى محطة مترو السادات

وقالت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" إنه تمت السيطرة على الأدخنة المتصاعدة فى النفق بعد توجه فريق من الطوارئ لموقع الواقعة والتعامل الفوري مع الأمر، مؤكدة أن الخط الثاني للمترو يعمل بكامل طاقته، ولا يوجد تعطل للحركة حاليا.

وأشارت المصادر إلى أن هناك متابعة مستمرة لجميع المحطات بالخطوط الثلاثة للمترو؛ لسرعة التعامل الفوري مع أى من المشكلات الفنية التي قد تتواجد داخل القطارات أو أرصفة المحطات، خاصة أن مرفق مترو الأنفاق من أكثر الوسائل التي يوجد إقبال ضخم عليها، موضحة أن ارتفاع  درجة الحرارة فى الكثير من الأحيان يؤثر بشكل سلبي على الشبكة الكهربائية التي تحتاج إلى إعادة تأهيل.

«المترو»: حريق في كابل كهرباء بين محطتي الأوبرا والسادات

وكان أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، أعلن أنه سيتم تخفيض سرعة القطارات من ٨٠ كم إلى ٦٠ كم فى الخط الأول للمترو في المحطات السطحية نظرا لارتفاع درجات الحرارة.

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وقال عبد الهادى، فى تصريح لـ"الدستور"، إنه سيتم تخفيض السرعة أيضا فى المحطات السطحية بالخط الثاني للمترو، لافتا إلى أنه عقب عودة  درجات الحرارة لطبيعتها ستتم إعادة سرعة القطارات لتعمل بطبيعتها أيضا.

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تفاصيل نشوب حريق فى محطة مترو السادات

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