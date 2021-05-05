167 وفاة و6317 إصابة بكورونا في إسبانيا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الأربعاء تسجيل 167 وفاة و6317 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) في ال24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيانها اليومي على موقعها الإلكتروني الرسمي إن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى ثلاثة ملايين و551262 حالة فيما ارتفع العدد الرسمي للوفيات الى 78566 حالة منذ بداية الأزمة الصحية.

وفي بيان آخر قالت الوزارة ان 4ر5 ملايين شخص حصلوا على الجرعتين من اللقاحات ضد الفيروس حتى اليوم علما ان الحكومة الإسبانية تتطلع إلى تطعيم 33 مليون شخص بنهاية الصيف المقبل.

كورونا حول العالم



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ووفقًا لأحدث الإحصائيات، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد اليوم إلى 155 مليونًا و 025 ألفًا و 425 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و 242 ألف و 644 حالة، و سجلت حالات التعافي 132 مليونًا و 518 ألفًا و 147 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا



تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.