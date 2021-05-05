عاشور يلغي حفل الإفطار السنوي بسبب كورونا ويوزع وجبات على المحامين

أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، اعتذاره عن إقامة حفل الإفطار السنوي بسبب جائحة كورونا ومنع إقامة أي حشود كبيرة.

وقال عاشور: اعتذر عن إقامة الإفطار السنوي الذى كنت التقى فيه مع رموز المهنة والمحاماة لعامين متتالين فقد حرمتنا جائحة كورونا من إقامة أي حشود كبيرة يمكن أن تجتمع على الإفطار بغير ضرر أو ضرار.

وأضاف: ونظرًا لأن العدد المقرر لاحتفال الإفطار لن يقل عن أربعة آلاف محامي ونظرًا لأن الظروف الطارئة قد حرمتني من سُنة كنت أستنُها منذ أكثر من ثلاثين عامًا قبل أن أكون نقيبًا للمحامين وخلالها إلا أن الله قدر وتلك مشيئته ولا راد لها ولا اعتراض.

وتابع: نظرًا لأن هذا الاحتفال كان يحضره من المحامين من لم يكن مهتمًا بالشأن العام وكان حضورهم شرف لي ولكل زملائي الحضور فإنني قد أعددت عددًا من وجبات الإفطار وسوف توزع على من يشاء من الأبناء والزملاء واخترنا بالتنسيق مع النقباء مقر نقابات شمال وجنوب وحلوان والقاهرة الجديدة وشمال وجنوب الجيزة لكي تستقبل الراغبين في الحصول على هذه الوجبات بغير إعلان أو تصوير وذلك ابتداء من الساعة 2 ظهرًا يوم السبت 8/5/2021 الموافق 26 رمضان من مقر النقابات المذكورة وليس في ذلك انتقاء أو تمييز لنقابات بعينها بل هي الدوائر التي كان منها من يشاركنا الإفطار.

فيما أعلن مجلس نقابة محامين شمال الجيزة، عن قراره بإعادة صرف منحتي «المولود ـ الزواج» بالنقابة الفرعية، وتطبيقه من تاريخ 6 أبريل الماضي، على أن يتم تقديم الأوراق خلال ستة أشهر من صدور هذا القرار.

وجاء نص القرار كالتالي:

قرر مجلس نقابة محامي شمال الجيزة نقيبًا وأعضاءً إعادة صرف منحة الزواج للمحامين أعضاء الجمعية العمومية الخاصة بنقابة الجيزة الفرعية، وذلك بواقع خمسمائة جنيه فقط لا غير، على أن يقدم المحامي المستندات المطلوبة وهي؛ صورة كارنية المحاماة وصورة من قسيمة الزواج.

كما قرر المجلس إعادة صرف منحة المولود للسادة المحامين، بواقع ثلاثمائة جنية، على أن تصرف لمرتين فقط، ويقدم المحامي المستندات المطلوبة التي تتمثل في صورة ضوئية من كارنية المحاماة وأخرى من شهادة الميلاد للمولود.

على أن ينفذ القرار من تاريخ ٦ أبريل للعام الحالي ٢٠٢١.

فيما أعلن مجلس نقابة محامي حلوان، عن توفير كمامات طبية بأسعار مدعومة للمحامين أعضاء النقابة الفرعية، بجميع غرف المحامين بالمحاكم.

ووفقًا لإعلان النقابة الفرعية ستتوفر الكمامات الطبية، وتتكون من ثلاث طبقات؛ (طبي، ألتراسونيك، لاصق حراري) بسعر العلبة الواحدة ٢٥ جنيهًا فقط بمساهمة ودعم من مجلس النقابة، بغرف المحامين بمحكمة حلوان الكلية، وبمحكمة المعادي والبساتين ودار السلام الجزئية، وغرفة محكمة حلوان والمعادي لشئون الأسرة، على أن يكون العرض لمحامين حلوان الفرعية فقط، وبحد أقصي ٣ علب لكل محام.

