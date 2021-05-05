صرف منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة في المنوفية الثلاثاء

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، بدء صرف منحة عيد العمال 2021، للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، بواقع 500 جنيه لكل عامل.

وحددت المديرية الفترة من الثلاثاء 11 مايو الجاري، وحتى الخميس 10 يونيو المقبل، موعدا لصرف المنحة، من خلال مكاتب البريد على مستوى جمهورية مصر العربية.

وأعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة عن قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، بالتفتيش العمالي على 1078 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 138 محضرا لمنشآت مخالفة للقانون، خلال مارس الماضي.

وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت بتعيين 2534 شابًا، من بينهم 36 من ذوى القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلًا عن تسجيل 5780 شابًا باحثًا عن العمل.

وأوضح على حامد الزقم مدير المديرية- في تقريره للوزير- عما تم إنجازه خلال مارس الماضي، أن المديرية استخرجت 2582 شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال على المهن المختلفة.

وقال مدير المديرية، إن المديرية صرفت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بلغت 22 ألف جنيه لـ9 عمال، منها 6 آلاف جنيه منح مولود لـ3 عمال، و4 منح زواج بمبلغ 12 ألف جنيه، ومنحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 2000 جنيه، كما تم صرف رعاية صحية لعامل بمبلغ 2000 جنيه.

كما عقدت المديرية 4 ندوات للتوعية، والتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 405 منشآت لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأسفر التفتيش عن تحرير 299 محضرًا للمنشآت المخالفة.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية قامت خلال شهر فبراير الماضي، بتعيين 2187 شابًا، من بينهم 31 من ذوى القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلًا عن تسجيل 5038 شابًا باحثًا عن العمل.

كما صرفت المديرية من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بلغت 24 ألف جنيه لـ8 عمال، منها 14 ألف جنيه منح مولود لـ7 عمال، ومنحة وفاة بمبلغ 10 آلاف جنيه، كما تم الانتهاء من صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ2893 عاملًا بواقع 500 جنيه لكل عامل من المسجلين بالوحدة.