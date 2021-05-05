الأربعاء 05 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

سعد القرش ناعيًا أكاديمي بجامعة المنوفية: خسرنا رجل وفي لتخصصه

نبيل حنفي محمود
نبيل حنفي محمود

غيب الموت، الأربعاء، الدكتور نبيل حنفي محمود، أستاذ الهندسة بجامعة المنوفية ودفن اليوم بعد صلاة الظهر بمدافن شبين الكوم، حسبما أكد ابنه محمد على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك). 

ونعى الروائي سعد القرش، عبر حسابه على فيسبوك المؤرخ الكبير قائلاً: "رحل الدكتور نبيل حنفي محمود في صمت جليل، توفي اليوم رجل نبيل، نظيف اليد واللسان، ظل لآخر أيامه وفيًا لتخصصه في الهندسة الميكانيكية، منخرطًا في هواياته التي تفوق، دأبًا وعمقًا، تخصص المتخصصين في تاريخ الموسيقى والغناء. كان يأتي أحيانا إلى دار الكتب فيقضي يوما كاملا؛ للتثبت من معلومة قد تشغل سطرا في كتاب، ثم ينقلها لصّ دون إشارة إلى المصطدر. توفي الدكتور نبيل، وله أعمال لم تنشر منها كتاب عن أعلام المتصوفة، نشر على حلقات في مجلة «التصوف الإسلامي»، بحماسة من رئيس تحريرها الصديق أحمد شامخ.”

أضاف: "كان قد كلمني عن رواية ليمنجواي، عنوانها «المهرّبون»، ولم أكن أعرفها، فطلبت النسخة، واقترح أن أعيد نشرها سلسلة «روايات الهلال». أدهشني أن تحمل رواية لهيمنجواي عنوانا تجاريا هو «المهرّبون»، ترجمة نور الدين مصطفى، وصدرت في «روايات الهلال» في أكتوبر 1961. 

وحين قرأتها تبيّن لي أن «المهرّبون» هو العنوان الأكثر صدقا ودقّة من عنوانها الأصلي «أن تملك وألا تملك»، وأن السينما الأميركية أنتجتها عام 1944 فيلما يحمل لعنوان الرواية «To have and have not»، وأعدطت نشرها في السلسلة نفسها في يناير 2017.

اختتم القرش منشوره عن الراجل: "سعدت أيضًا بإصدار كتابه «الغناء المصري: أصوات وقضايا»، في سلسلة «كتاب الهلال»، وفيه تفاصيل جديدة، منها أن عبد الحميد توفيق زكي، مسؤول برنامج «ركن الأغاني الخفيفة» الخاص باكتشاف المواهب في الإذاعة المصرية، اكتشف صوت عبد الحليم شبانة، ولحن أغنيته الأولى «ذكريات» التي أذيعت مساء الاثنين 5 مارس 1951، ولحن زكي قصيدة «تهاني» للشاعر محمد عبد الغني حسن، وهي الأغنيته السابعة لعبد الحليم شبانة، وأذيعت مساء الخميس 3 مايو 1951، في مدح الملك فاروق، ضمن برنامج خصص للاحتفال بعيد الجلوس الملكي، بوفاة الدكتور نبيل يمسي العالم أقل احتمالاً.

سعد القرش نبيل حنفي محمود تاريخ الموسيقي الغناء الهندسة الميكلنيكية

الأكثر قراءة

تفاصيل نشوب حريق فى محطة مترو السادات

موعد إجازة عيد الفطر 2021 للعاملين بالقطاع العام والخاص

«صاروخ الصين التائه».. معهد مصري يكشف تفاصيل «كارثة تنتظر الأرض»

رسميا.. إجازة عيد الفطر 5 أيام

برلماني يحذر من «أخطر 4 بؤر كورونا» في القاهرة

وائل لطفي يكتب: حوار مع شيخ الأزهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فيلتمان يتجول.. يتجول فقط!

جمال-أسعد

التليفزيون والسلام الاجتماعي

ماجد حبته

نابليون بلا رتوش

لواء.حمدى البطران

لواء حمدي البطران يكتب: «الاختيار» بين الدراما والتاريخ

منى رجب

فاتنات وقويات: بطلات الدراما يتحدين الواقع

ماجد حبته

قتلوه أثناء الصلاة

ياسمين الخطيب

«أنتِ طالق».. لعبة نيوتن يُعيد طرح السؤال

محمد الباز

د. محمد الباز يكتب: لماذا تكره الجماعة الإرهابية الجيش والشرطة؟

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد فشل نتنياهو.. من هو يائير لابيد رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف؟

الرئيس الإسرائيلي يكلف زعيم المعارضة يائير لابيد بتشكيل حكومة جديدة

عقب فشله.. منافسا نتنياهو يسعيان لتشكيل حكومة جديدة