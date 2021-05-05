رئيس تونس يستقبل وزير خارجية الكويت ويتلقى رسالة خاصة من أميرها

استقبل رئيس تونس قيس سعيّد، اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، الشيخ أحمد ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح، وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي مبعوثا خاصا محمّلا برسالة خطية موجّهة إلى رئيس الدولة من قبل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت.

وأعرب رئيس تونس خلال اللقاء، عن ارتياحه لمستوى الروابط الأخوية المتينة والراسخة التي تجمع تونس بالكويت، وأكّد على ما يتوفّر للبلدين من فرص حقيقية وآفاق واعدة للاستثمار والتعاون والشراكة في مجالات مختلفة وفق مقاربات وصيغ غير تقليدية وذلك وفق بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.

كما أشار قيس سعيد إلى ما تتقاسمه تونس والكويت من قيم ومبادئ مشتركة في معالجة القضايا الإقليمية والدولية، وما يحدوهما من إرادة ثابتة على مواصلة الاضطلاع بدورهما في تذليل الصعوبات التي تشهدها المنطقة لتحقيق ما تتطلع إليه الشعوب العربية من أمن واستقرار ونماء.

ومن جانبه، نقل الشيخ أحمد ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح دعوة موجّهة من أمير دولة الكويت إلى رئيس تونس لزيارة الكويت. وقد رحّب رئيس الجمهورية بهذه الدعوة ووعد بتلبيتها في أقرب الآجال الممكنة.

وأعرب وزير خارجية الكويت عن تطلّع بلاده إلى مواصلة تعزيز العلاقات التاريخية مع تونس، وحرصها على التسريع باستئناف انعقاد آليات التعاون المشترك ومزيد ترسيخ سُنّة التنسيق والتشاور بين البلدين بخصوص الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

رئيس تونس يستقبل الأمين العام المساعد رئيس مركز جامعة الدول العربية

وكان رئيس تونس قيس سعيّد، استقبل امس الثلاثاء بقصر قرطاج، العميد محمّد صالح بن عيسى، الأمين العام المساعد رئيس مركز جامعة الدول العربية في تونس.



ومثّل اللقاء فرصة اطلع خلالها رئيس تونس على سير عمل مركز جامعة الدول العربية في تونس، وسبل تعزيز اشعاعه وتكريس دوره في الارتقاء بالعمل العربي المشترك وفي تدعيم علاقات التعاون مع الفضاءات الاقليمية المجاورة.