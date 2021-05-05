بعد عرضها في «الاختيار 2».. تفاصيل عملية «العريس»

تناولت الحلقة 22 من مسلسل "الاختيار 2"، تعليمات الجماعة الإرهابية لعناصرها بالتخطيط لإحياء العمل المسلح للتنظيم داخل البلاد من خلال تشكيل تنظيم مسلح وتنفيذ عمليات إرهابية ضد رجال الشرطة والجيش والقضاء.



ويعرض “الدستور” في هذا التقرير تفاصيل استهداف ضابط شرطة بمدينة نصر، وإحدى التمركزات الأمنية أمام محطة قطارات مترو الأنفاق بمنطقة عزبة النخل.



أقر المتهم عبد الرحمن فتحي عبد الرحمن خليفة بتلقي تدريبات أمنية وعسكرية وحيازة أسلحة نارية وذخائر و كلفهم قائدها الحركي بوجي برصد تحركات السيارة الخاصة بأحد كبار ضباط الشرطة بوزارة الداخلية المقيم بالحي الثامن – مدينة نصر – في عملية أسماها "العريس" تمهيداً لاستهدافه بعملية عدائية وقتله ، ونفاذاً لذلك اضطلع – أي المتهم – وباقي عناصر المجموعة برصد تحركات ذلك الهدف المذكور وإمدادهم الحركي بوجي بناتج ذلك الرصد من معلومات.



بالإضافة لرصد إحدى التمركزات الأمنية أمام محطة قطارات مترو الأنفاق بمنطقة عزبة النخل – عين شمس – في عملية أسماها "العيلة" تمهيداً لاستهدافها بعملية عدائية ، ونفاذاً لذلك اضطلع – أي المتهم – وباقي عناصر المجموعة برصد ذلك الهداف وإمداد الحركي سعد بناتج ذلك الرصد من معلومات.



وتبين من التحريات أن جميع عناصر جماعة الإخوان الإرهابية انضموا لجماعه أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين التى كفلها الدستور والقانون والاعتداء على أفراد الشرطة والقوات المسلحة ومنشأتها بهدف الإخلال بالأمن وتعريض سلامة المجتمع للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق وتنفيذ الأغراض التى تدعوا إليها الجماعة ، وكذلك حازوا وأحرزوا بالذات وبالوساطة أسلحه ناريه آليه مششخنه والتى لايجوز بأى حال من الأحوال الترخيص بحيازتها وإحرازها بقصد إستعماله فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام ، وكذلك حازوا وأحرزوا بالذات والوساطة ذخائر مما تستخدم فى الأسلحة النارية بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام والتى لايجوز بأى حال من الأحوال حيازتها ، وكذلك حازوا وأحرزوا بالذات والوساطة أسلحة نارية مششخنه طبنجه 9 مم بدون ترخيص بقصد إستعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وكذلك حازوا وأحرزوا بالذات والوساطة ذخائر عيار 9 مم بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام بدون حصولهم على ترخيص بحيازتها أو إحرازها ، وكذلك حازوا وأحرزوا مفرقعات بدون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام ، وكذلك حازوا وأحرزوا أجزاء سلاح نارى – خرطوش – وذخيرته دون أن يرخص لهم بذلك قانوناً ، وكذلك اشتركوا فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جنايات تخريب ممتلكات عامه والممتلكات التابعه للقوات المسلحة والشرطة وقتل أى شخص ينتمى اليهما وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة والمفرقعات بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدوله والسلطات العامه من ممارسة أعمالها بعد أن إتفقوا فيما بينهم على الإنضمام لعصابه مسلحه بعد أن اتحدت وانصهرت إرادتهم جميعاً على ذلك ووزعوا الأدوار فيما بينهم لتنفيذ تلك الجرائم وبثوا فى أنفسهم فكرتها ورسموا مخطط التنفيذ من خلال اللقاءات التثقيفيه والتتنظيمية وتشكيل تنظيم مسلح لمجموعات قتاليه مسلحه سعياً لتنفيذ مخطط التنظيم الإخوانى والسيطره على مقاليد الحكم بالبلاد بدعوى إقامة ما يسمى بالخلافة الإسلامية.