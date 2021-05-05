الأربعاء 05 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا: مجموعة السبع تبحث مساعدة الدول الأضعف حول العالم

كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا

حث رئيس الوزراء البريطاني الأسبق غوردون براون مجموعة السبع على اتخاذ خطوة عملية لمساعدة الدول الفقيرة بالحصول على لقاحات كورونا.
ونقلت هيئة إلـ "ي بي سي" البريطانية، اليوم الأربعاء، عن بروان قوله إن نصيب الدول الفقيرة حتى الآن من اللقاحات لم يتجاوز واحدا في المائة، مضيفا أن سد هذه الفجوة ليس مجرد واجب أخلاقي بل هو ضرورة طبية ملحة.
وقال براون "أقول لمجموعة السبع.. لديكم السلطة والقدرة على دفع نحو ثلثي التكاليف وضمان تحقيق اختراق تاريخي عبر الاتفاق على معادلة عادلة لمشاركة الأعباء". وتأتي مناشدة براون في الوقت الذي من المقرر أن يبحث وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الغنية، اليوم، في اختتام اجتماعاتهم التحضيرية لقمة السبع المقررة في بريطانيا في حزيران المقبل، ضمان وصول عادل للقاحات كورونا عبر العالم.
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب للصحافيين، اليوم الأربعاء، إن "جزءا قيّما حقا من تركيبة مجموعة السبع يتمثل بالتفكير بشكل شامل ما الذي نحتاج إليه من أجل مساعدة الدول الأضعف حول العالم".

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
ووفقًا لأحدث الإحصائيات، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد اليوم إلى 155 مليونًا و 025 ألفًا و  425 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و 242 ألف و 644 حالة، و سجلت حالات التعافي 132 مليونًا و 518 ألفًا و 147 حالة.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

بريطانيا العالم مجموعة السبع رئيس الوزراء البريطاني

الأكثر قراءة

موعد إجازة عيد الفطر 2021 للعاملين بالقطاع العام والخاص

رسميا.. إجازة عيد الفطر 5 أيام

«صاروخ الصين التائه».. معهد مصري يكشف تفاصيل «كارثة تنتظر الأرض»

وائل لطفي يكتب: حوار مع شيخ الأزهر

برلماني يحذر من «أخطر 4 بؤر كورونا» في القاهرة

السيسي للمبعوث الأمريكي: «سد النهضة» قضية وجودية لمصر.. ولن نقبل بالإضرار بمصالحنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فيلتمان يتجول.. يتجول فقط!

جمال-أسعد

التليفزيون والسلام الاجتماعي

ماجد حبته

نابليون بلا رتوش

لواء.حمدى البطران

لواء حمدي البطران يكتب: «الاختيار» بين الدراما والتاريخ

منى رجب

فاتنات وقويات: بطلات الدراما يتحدين الواقع

ماجد حبته

قتلوه أثناء الصلاة

ياسمين الخطيب

«أنتِ طالق».. لعبة نيوتن يُعيد طرح السؤال

محمد الباز

د. محمد الباز يكتب: لماذا تكره الجماعة الإرهابية الجيش والشرطة؟

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد فشل نتنياهو.. من هو يائير لابيد رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف؟

الرئيس الإسرائيلي يكلف زعيم المعارضة يائير لابيد بتشكيل حكومة جديدة

عقب فشله.. منافسا نتنياهو يسعيان لتشكيل حكومة جديدة