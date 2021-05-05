بريطانيا: مجموعة السبع تبحث مساعدة الدول الأضعف حول العالم

حث رئيس الوزراء البريطاني الأسبق غوردون براون مجموعة السبع على اتخاذ خطوة عملية لمساعدة الدول الفقيرة بالحصول على لقاحات كورونا.

ونقلت هيئة إلـ "ي بي سي" البريطانية، اليوم الأربعاء، عن بروان قوله إن نصيب الدول الفقيرة حتى الآن من اللقاحات لم يتجاوز واحدا في المائة، مضيفا أن سد هذه الفجوة ليس مجرد واجب أخلاقي بل هو ضرورة طبية ملحة.

وقال براون "أقول لمجموعة السبع.. لديكم السلطة والقدرة على دفع نحو ثلثي التكاليف وضمان تحقيق اختراق تاريخي عبر الاتفاق على معادلة عادلة لمشاركة الأعباء". وتأتي مناشدة براون في الوقت الذي من المقرر أن يبحث وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الغنية، اليوم، في اختتام اجتماعاتهم التحضيرية لقمة السبع المقررة في بريطانيا في حزيران المقبل، ضمان وصول عادل للقاحات كورونا عبر العالم.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب للصحافيين، اليوم الأربعاء، إن "جزءا قيّما حقا من تركيبة مجموعة السبع يتمثل بالتفكير بشكل شامل ما الذي نحتاج إليه من أجل مساعدة الدول الأضعف حول العالم".

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ووفقًا لأحدث الإحصائيات، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد اليوم إلى 155 مليونًا و 025 ألفًا و 425 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و 242 ألف و 644 حالة، و سجلت حالات التعافي 132 مليونًا و 518 ألفًا و 147 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.