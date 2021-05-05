الأربعاء 05 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بسبب لهو الأطفال.. مقتل وإصابة 6 في تبادل لإطلاق نار بين عائلتين بسوهاج

مشاجرة
مشاجرة

قتل ٤ أشخاص وأصيب ٢ آخرين في مشاجرة اندلعت بنجع جودة بقرية أولاد سالم بحرى بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، واستخدمت الأسلحة النارية في المشاجرة التي نشبت بين عائلتي الحسينة وأبو القاسم، وتم نقل الجثث لمستشفى دار السلام المركزي والمصابين لمستشفى سوهاج العام، وسيطرت الأجهزة الأمنية على الطرفين، وتم تعيين الخدمات الأمنية لمتابعة الحالة.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز دار السلام يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتي الحسينة وأبو القاسم بسبب خلافات عائلية سابقة، بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة.

انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز وتبين من الفحص مصرع كلا من محمد بركات، 30 عاما، وحسين محمد حسن 80 عاما والراوي عبداللطيف 70 عاما والطفل رائد على السيد 6 سنوات وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفى دار السلام المركزي.

كما أصيب كل من نوال عبداللطيف 50 عاما برش خرطوش، وصابر فهمى 24 عاما، بطلق ناري بالزراع الأيمن وتم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي.

ودفعت الأجهزة الأمنية بتعزيزات الي المنطقة وتمت السيطرة علي الطرفين وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها وتحديد المتهمين وضبطهم.

حرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.

محافظة السلام فحص طفل المركزى ضباط خدمات الدولة خرطوش

الأكثر قراءة

موعد إجازة عيد الفطر 2021 للعاملين بالقطاع العام والخاص

رسميا.. إجازة عيد الفطر 5 أيام

«صاروخ الصين التائه».. معهد مصري يكشف تفاصيل «كارثة تنتظر الأرض»

وائل لطفي يكتب: حوار مع شيخ الأزهر

برلماني يحذر من «أخطر 4 بؤر كورونا» في القاهرة

السيسي للمبعوث الأمريكي: «سد النهضة» قضية وجودية لمصر.. ولن نقبل بالإضرار بمصالحنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فيلتمان يتجول.. يتجول فقط!

جمال-أسعد

التليفزيون والسلام الاجتماعي

ماجد حبته

نابليون بلا رتوش

لواء.حمدى البطران

لواء حمدي البطران يكتب: «الاختيار» بين الدراما والتاريخ

منى رجب

فاتنات وقويات: بطلات الدراما يتحدين الواقع

ماجد حبته

قتلوه أثناء الصلاة

ياسمين الخطيب

«أنتِ طالق».. لعبة نيوتن يُعيد طرح السؤال

محمد الباز

د. محمد الباز يكتب: لماذا تكره الجماعة الإرهابية الجيش والشرطة؟

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد فشل نتنياهو.. من هو يائير لابيد رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف؟

الرئيس الإسرائيلي يكلف زعيم المعارضة يائير لابيد بتشكيل حكومة جديدة

عقب فشله.. منافسا نتنياهو يسعيان لتشكيل حكومة جديدة