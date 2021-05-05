بسبب لهو الأطفال.. مقتل وإصابة 6 في تبادل لإطلاق نار بين عائلتين بسوهاج

قتل ٤ أشخاص وأصيب ٢ آخرين في مشاجرة اندلعت بنجع جودة بقرية أولاد سالم بحرى بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، واستخدمت الأسلحة النارية في المشاجرة التي نشبت بين عائلتي الحسينة وأبو القاسم، وتم نقل الجثث لمستشفى دار السلام المركزي والمصابين لمستشفى سوهاج العام، وسيطرت الأجهزة الأمنية على الطرفين، وتم تعيين الخدمات الأمنية لمتابعة الحالة.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز دار السلام يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتي الحسينة وأبو القاسم بسبب خلافات عائلية سابقة، بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة.

انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز وتبين من الفحص مصرع كلا من محمد بركات، 30 عاما، وحسين محمد حسن 80 عاما والراوي عبداللطيف 70 عاما والطفل رائد على السيد 6 سنوات وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفى دار السلام المركزي.

كما أصيب كل من نوال عبداللطيف 50 عاما برش خرطوش، وصابر فهمى 24 عاما، بطلق ناري بالزراع الأيمن وتم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي.

ودفعت الأجهزة الأمنية بتعزيزات الي المنطقة وتمت السيطرة علي الطرفين وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها وتحديد المتهمين وضبطهم.

حرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.