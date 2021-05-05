الأربعاء 05 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

بعد فشل نتنياهو.. من هو يائير لابيد رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف؟

نتنياهو
نتنياهو

أعلن رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، الأربعاء، تكليف زعيم المعارضة يائير لابيد رئيس حزب “يش عتيد” بتشكيل حكومة جديدة، عقب فشل بنيامين نتنياهو في تشكيل ائتلاف حكومي قبل انقضاء المهلة الممنوحة لذلك الليلة الماضية.

وفى وقت سابق من اليوم، طالب المنافسان لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الرئيس الإسرائيلي اليوم الأربعاء، منحهما فرصة لمحاولة تشكيل حكومة.

فمن هو يائير لابيد رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد؟

- ولد لابيد في تل أبيب ويبلغ من العمر 57 عاما.

 - كان يعمل صحفيا قبل أن يتوجه إلى عالم السياسة 

- والده كان يشغل منصب وزير العدل السابق.

- والدته هي الروائية والكاتبة المسرحية شلوميت لابيد.

- لابيد كان كاتب عمود في إحدى الصحف قبل أن يتوجه إلى العمل التلفزيوني في القناة الإسرائيلية الثانية وهو دور عزز من نجوميته ودوره السياسي.

 

حزب "يش عتيد" يخترق السياسة الإسرائيلية

- أسس لابيد في العام 2012 حزب "يش عتيد" السياسي، لكنه لم يحظ بالقبول آنذاك.

- حصل حزب "يش عتيد" الوسطي العلماني على 19 مقعدا في البرلمان الإسرائيلي المكون من 120 نائبا في انتخابات 2013.

- شغل لابيد منصب وزير المالية لفترة وجيزة في عهد بنيامين نتنياهو.

- انضم "يش عتيد" إلى تحالف أزرق أبيض الوسطي الذي شكله غانتس عام 2019.

- سرعان ما اختلف الحزبان وعاد مرة أخرى للكنيست كزعيم ورئيس لـ"يش عتيد". 

وكان المنافسان الرئيسيان لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طالبا من الرئيس الإسرائيلي اليوم، منحهما فرصة لمحاولة تشكيل حكومة.

يأتي ذلك عقب فشل نتنياهو في تشكيل ائتلاف حكومي قبل انقضاء المهلة الممنوحة لذلك الليلة الماضية.

وأُجريت أحدث انتخابات في 23 مارس بينما يحاكم نتنياهو بتهم فساد ينفيها، ولم تسفر عن الفوز بأغلبية كافية سواء لرئيس الوزراء أو لائتلاف فضفاض يضم المتنافسين من كل أطياف الساحة السياسية الساعين للإطاحة به، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وعقب انقضاء مهلة مدتها 28 يوما لتشكيل ائتلاف حكومي منتصف الليلة الماضية فشل نتنياهو في الاتفاق على بنود مع شركاء محتملين من الجناح اليميني، ما يمهد الطريق للرئيس ريئوفين ريفلين لتكليف عضو آخر في البرلمان بالمهمة.

بنيامين نتنياهو يائير لابيد يش عتيد الإحتلال الإسرائيلي فشل حكومة

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