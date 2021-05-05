متحدث «الأرثوذكسية»: حصلت على بكالوريوس تجارة وعملت في شركة قبل الكهنوت

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بفترة الخماسين المُقدسة.

وقدم القمص موسى إبراهيم، متحدث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، نشرة تعريفية عن نفسه، لـ"الدستور"، قائلاً:"إن اسمه القمص موسى إبراهيم يعقوب، وحصل على بكالوريوس التجارة، وعملت قبل الكهنوت في إحدى شركات تجارة الأدوية، وسيمت كاهنًا بنفس الكنيسة التي نشأت بها وخدمت بها وهى كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس للأقباط الأرثوذكس بسوهاج".

وتابع "كلفني فيما بعد نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم أسقف سوهاج بمسؤولية المنسق الإعلامي للإيبارشية، ثم بدأت العمل في ركن التحرير الصحفي بالمركز الإعلامي للكنيسة في 2014، ثم توليت منصب المتحدث الرسمي للكنيسة في 2021".

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية احتفالاتها بفترة الخماسين المقدسة، وهي عبارة عن 50 يومًا من الافراح المستمرة في الكنيسة، حيت ترتدي الكنيسة خلالها الستائر البيضاء، وتصلي طوال المدة بالنغمة المفرحة، كما يتمنع الاقباط عن الصوم نهائيا تلك الفترة، او ممارسة طقس الميطانيات.