الأنبا جورج شيحان لـ«الدستور»: جئت إلى مصر 2012 وانتخبت مطرانًا للموارنة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بفترة الخماسين المُقدسة.

وقدم الأنبا جورج شيحان، مطران الكنيسة المراونية الكاثوليكية بمصر، نشرة تعريفية عن نفسه لـ"الدستور"، قائلاً: "إنه رئيس أساقفة إيباراشية القاهرة المارونية لمصر والسودان والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر والزائر الرسولي لشمال افريقيا".

أضاف: "ولدتُ في جونيه 1953، ودرست الفلسفة واللاهوت في جامعة "الروح القدس الكسليك"، ثم التحقت بالجامعة الكاثوليكية في باريس، وقد نلت ديبلوماً تربويا، انتخبت مطرانا لابرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان عام 2012 وهو تاريخ مجيئي الى مصر".