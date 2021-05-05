«حمدوك»: إزالة السودان من قائمة الإرهاب يفتح أبواباً للتعاون الاقتصادي

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الأربعاء، أن إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب تفتح أبواباً جديدة للتعاون الاقتصادي والتنموي، مشيدا بالتعاون المستمر بين السودان والبنك الإفريقي للتنمية رغم الظروف التي مرت بها البلاد.

جاء ذلك لدى لقاء عبد الله حمدوك اليوم بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء بالمدير الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية لشرق إفريقيا نينا نوابوفو، حسب وكالة أنباء السودان "سونا".

وطالب عبد الله حمدوك، البنك الإفريقي للتنمية بمواصلة العمل في مجال تطوير وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لدفع عجلة التنمية بالبلاد.

كما تلقى رئيس الوزراء السوداني خلال اللقاء تنويراً من المدير الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية عن إزالة متأخرات السودان لدى البنك الإفريقي، والتمويل الجديد الذي يمكن أن يقدمه البنك خلال الفترة القادمة.

البنك الإفريقي يمنح السودان مساعدات بأكثر من نصف مليار دولار

وكانت وزارة المالية السودانية وقعت اليوم على اتفاقيتين، مع البنك الإفريقي، الأولى قرض تجسيرى بمبلغ ٤٢٥ مليون دولار، لإزالة متأخرات ديون بنك التنمية الإفريقي بين وزارة المالية وبنك التنمية الإفريقي، والثاني منحة من البنك الإفريقي لدعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية بمبلغ ٢٠٧ مليون دولار.

وقال جبريل إبراهيم وزير المالية السوداني إن هذا القرض التجسيري تم بدعم من المملكة المتحدة، والسويد وإيرلندا، وما عاد للسودان متأخرات من البنك الأفريقي للتنمية وقريباً ستنتهي متأخرات صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق يساعد في إطفاء ديون السودان ليفتح لها بابا من التمويل.

ووصف وزير المالية دور بنك التنمية الافريقي بالكبير في الدعم الفني وتخفيض نسبة الفقر ولديه استعداد لتقديم مزيد من الدعم وسوف يكون البنك داعما للسودان في مؤتمر باريس وسيجني الشعب ثمار هذه الجهود قريبا.

من جانبها، قالت نينا نواب أوفو المدير الإقليمي لبنك التنمية الأفريقي إن هذا التوقيع يمكن البنك فعل المزيد لصالح تنمية الاقتصاد السوداني خاصة وأن الحكومة السودانية بدأت إجراءات تنفيذ الاصلاح الاقتصادي بمساعدة صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أن هذه لحظات تاريخية للسودان حكومة وشعبا وبنك التنمية الافريقي لازالة متأخرات السودان من بنك التنمية الافريقي والبالغة 412 مليون دولار، معربة عن شكرها لحكومة المملكة المتحدة، والسويد وايرلندا على الدعم.

وأشارت نينا إلى أن بنك التنمية الأفريقي قام من قبل بتقديم الدعم الفني للحكومة السودانية بالاستعداد للمفاوضات لرفع وإزالة الديون، كما تم تقديم مساعدات للإعداد لخطة تعافي الاقتصاد السوداني.