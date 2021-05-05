الأربعاء 05 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«السجدة الأخيرة».. وفاة شاب أثناء صلاة العصر داخل مسجد بالغربية

الشاب المتوفي
الشاب المتوفي

شهدت قرية الدلجمون بدائرة مركز كفرالزيات بالغربية وفاة الشاب تامر محمد عليوة بعد أن فاضت روحه وهو ساجد في الأيام الأخيرة من شهر رمضان أثناء صلاة العصر بأحد مساجد القرية التي اتشحت بالسواد حزنًا على الفقيد.

وفوجئ المصلون أثناء أداء صلاة العصر بعدم قيام الشاب من السجود وعندما تنبه المصلون نقلوه على الفور للمستشفى إلا أنه كان قد فارق الحياة، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أن الوفاة نتيجة سكتة قلبية.

وتداول رواد مواقع التواصل بالغربية صورة الشاب وهو في العقد الثالث من العمر ويعمل في بيع الدواجن الحية وكتبوا أنه توفى أثناء أداء الصلاة، مؤكدين أن الجميع كان يشهد له بالسيرة الحسنة.

ومن المقرر يشيع جثمان الفقيد عقب صلاة التراويح من المسجد الكبير بقرية الدلجمون ودفنه بمقابر العائلة. 

قرية الدلجمون تامر محمد عليوه وفاة وهوساجد محافظة الغربية كفر الزيات

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