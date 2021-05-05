نضال الشافعي يكشف شخصية السيناوي في الاختيار 2

بعد تصدره تريند

بأداء مدهش وثبات انفعالي كبير، احتل الفنان نضال الشافعي صدارة تريند منصات السوشيال ميديا المختلفة بعدما قدم دور السيناوي بشكل جيد للغاية في مسلسل "الاختيار 2" الذي يعرض على الفضائيات هذه الأيام.

وعبر الشافعي عن سعادته بالاشتراك في الاختيار قائلا ل"الدستور":"الاختيار 2 بالنسبالي هو فاكهة هذا العام، على الرغم من كوني أقدم ضيف شرف، فقط، فأنا سعيد للغاية بالتواجد فيه، فالجميع يعتبر الاشتراك في هذا المسلسل بمثابة شرف كبير يضُع في الـcv الخاص بالفنان، فهو عمل وطني بامتياز يجسد تضحيات مهمة لأبطال مصريين".

روى الشافعي قصة اشتراكه في العمل الرمضاني قائلا: "تخوفت كثيرًا عندما علمت بترشيحي للعمل من خلال الاستاذ فتحي إسماعيل والمخرج بيتر ميمي، وسر هذا التخوف هو شكل الشخصية نفسها، لكن عندما علمت بتفصيلة الشخصية دخلت في حالة سعادة شديدة".

وتابع "الشخصية مميزة للغاية، وحجم تميزها يأتي من فكرة إظهار جدعنة ووطنية أهالي سيناء العاشقين لتراب هذا البلد، فهناك حالة حقيقية في الشخصية، فهي تظهر حجم تضحيات هؤلاء المواطنين المحبين لوطنهم، وهذه الشخصية أقل مما يستحقونه".

واختتم الفنان تصريحاته:"طلبت قراءة مشاهد شخصية البدوي للوقوف على تفاصيلها والتي كنت سعيدا بتجسيدها، حيث لاقت قبولا كبيرا في الأوساط الفنية، والحمد لله الدور أشاد به الجمهور".

ويعرض مسلسل الاختيار 2 الذي يخوض بطولته كريم عبد العزيز وأحمد مكي على قناة ON في تمام الساعة 9 مساء ويعاد الساعة في تمام الساعة 2 صباحاً والساعة والثالثة والنصف عصراً.

كما يعرض على قناة ON دراما في تمام الساعة العاشرة والربع مساء ويعاد في تمام الساعة 4 صباحاً والساعة الحادية عشر والنصف صباحاً والساعة الخامسة إلا ربع مساء.

مسلسل "الاختيار 2" بطولة كل من النجم كريم عبد العزيز والنجم أحمد مكي إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب والعمل تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجى.