صحتك فى رمضان.. الأعراض والأسباب لحصوات الكلى وطرق الوقاية منها

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تعتبر حصوات الكلى من المشاكل المزعجة التى تتسبب فى الكثير من الأمراض الخطرة، تتكون حصوات الكلى، عندما تستقر قطعة صلبة من المادة في المسالك البولية، عادة في الكلى والحالب والمثانة.

وقد يمر الحجم الصغير من الحصوات دون أعراض، لكن بعضها قد ينمو لأكثر من خمسة ملليمترات أو 0.2 بوصة، ويمكن أن يتسبب ذلك في انسداد المسالك البولية، ما يؤدي بعد ذلك إلى آلم شديد في البطن أو أسفل الظهر، إلى جانب التبول المؤلم أو وجود دم في البول.

ويستعرض “الدستور” فى السطور التالية ضمن سلسلة “صحتك في رمضان” الأسباب والأعراض الأكثر شيوعًا لمشكلة حصوات الكلى وفقًا لما ذكره موقع "healthybuilderz" الطبي.

الأسباب الأكثر شيوعًا لحصوات الكلى:

تتشكل حصوات الكلى أو الحصوات الكلوية عندما يكون البول مفرط التشبع بالأملاح والمعادن، والتي تشمل أكسالات الكالسيوم وحمض البوليك.

وفقًا للأطباء بالموقع، تحتوي 60 إلى 80 بالمائة من الأحجار على الكالسيوم وهي تختلف في الحجم، حيث قد يكون بعضها بحجم الحصى، وقد تبقى هذه الحصوات في مكان إنتاجها، أو تنزل إلى المسالك البولية.

العلامات والأعراض الأكثر شيوعًا:

يؤدي وجود حصوات الكلى في المسالك البولية إلى ظهور عدد من الأعراض، تشمل هذه الأعراض آلام البطن، ووجود الدم في البول، والجفاف، والنقرس، والغثيان، والتقيؤ، والتهاب الكلى.

وقد يصاب الشخص أيضًا بحمى ثانوية للعدوى، وكذلك احتباس البول بسبب فشل مرور البول عبر المسالك البولية.

طرق الوقاية من الإصابة بحصوات الكلى:

يعتبر الماء أحد أفضل الطرق للوقاية من حصوات الكلى، نظرًا لأن الأحجار تتطور بسبب الإفراط في تشبع الملح والمعادن، فإن زيادة تناول السوائل يساعد على منع حدوث ذلك.

كما يعد تقليل تناول الملح طريقة أخرى لمنع تكون حصوات الكلى، فالملح هو أحد مكونات تكوين الحجر ، إلى جانب المعدن. وبالتالي، فإن التخلص من الملح من الحد المسموح به في النظام الغذائي يقلل من فرص تكوين حصوات في المسالك البولية.

وتتمثل إحدى طرق الوقاية من مرض حصى الكلى في تقليل تناول الأوكسالات والكالسيوم، تمامًا مثل الملح، كلاهما من المعادن المسؤولة عن تكوين الحجارة في المسالك البولية، كما أن تقليلها في النظام الغذائي يقلل أيضًا من احتمالات تكون الحصوات في المسالك البولية.