الخميس 06 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

اشرب مياة كتير..

صحتك فى رمضان.. الأعراض والأسباب لحصوات الكلى وطرق الوقاية منها

حصوات الكلى
حصوات الكلى

تعتبر حصوات الكلى من المشاكل المزعجة التى تتسبب فى الكثير من الأمراض الخطرة، تتكون حصوات الكلى، عندما تستقر قطعة صلبة من المادة في المسالك البولية، عادة في الكلى والحالب والمثانة.

 

وقد يمر الحجم الصغير من الحصوات دون أعراض، لكن بعضها قد ينمو لأكثر من خمسة ملليمترات أو 0.2 بوصة، ويمكن أن يتسبب ذلك في انسداد المسالك البولية، ما يؤدي بعد ذلك إلى آلم شديد في البطن أو أسفل الظهر، إلى جانب التبول المؤلم أو وجود دم في البول.

 

ويستعرض “الدستور” فى السطور التالية ضمن سلسلة “صحتك في رمضان” الأسباب والأعراض الأكثر شيوعًا لمشكلة حصوات الكلى وفقًا لما ذكره موقع "healthybuilderz" الطبي.

 

الأسباب الأكثر شيوعًا لحصوات الكلى:

 

تتشكل حصوات الكلى أو الحصوات الكلوية عندما يكون البول مفرط التشبع بالأملاح والمعادن، والتي تشمل أكسالات الكالسيوم وحمض البوليك.

 

وفقًا للأطباء بالموقع، تحتوي 60 إلى 80 بالمائة من الأحجار على الكالسيوم وهي تختلف في الحجم، حيث قد يكون بعضها بحجم الحصى، وقد تبقى هذه الحصوات في مكان إنتاجها، أو تنزل إلى المسالك البولية.

 

العلامات والأعراض الأكثر شيوعًا:

 

يؤدي وجود حصوات الكلى في المسالك البولية إلى ظهور عدد من الأعراض، تشمل هذه الأعراض  آلام البطن، ووجود الدم في البول، والجفاف، والنقرس، والغثيان، والتقيؤ، والتهاب الكلى.

وقد يصاب الشخص أيضًا بحمى ثانوية للعدوى، وكذلك احتباس البول بسبب فشل مرور البول عبر المسالك البولية.

 

طرق الوقاية من الإصابة بحصوات الكلى:

 

يعتبر الماء أحد أفضل الطرق للوقاية من حصوات الكلى، نظرًا لأن الأحجار تتطور بسبب الإفراط في تشبع الملح والمعادن، فإن زيادة تناول السوائل يساعد على منع حدوث ذلك. 

 

كما يعد تقليل تناول الملح طريقة أخرى لمنع تكون حصوات الكلى، فالملح هو أحد مكونات تكوين الحجر ، إلى جانب المعدن. وبالتالي، فإن التخلص من الملح من الحد المسموح به في النظام الغذائي يقلل من فرص تكوين حصوات في المسالك البولية.

 

وتتمثل إحدى طرق الوقاية من مرض حصى الكلى في تقليل تناول الأوكسالات والكالسيوم، تمامًا مثل الملح، كلاهما من المعادن المسؤولة عن تكوين الحجارة في المسالك البولية، كما أن تقليلها في النظام الغذائي يقلل أيضًا من احتمالات تكون الحصوات في المسالك البولية.

حصوات الكلي 23 رمضان اسباب حصوات الكلى اعراض حصوات الكلى علاج الكلى صحتك فى رمضان

الأكثر قراءة

الحكومة تحذّر: قد نلجأ لتشديد الإجراءات الاحترازية بعد أسبوعين

تفاصيل نشوب حريق فى محطة مترو السادات

موعد إجازة عيد الفطر 2021 للعاملين بالقطاع العام والخاص

«صاروخ الصين التائه».. معهد مصري يكشف تفاصيل «كارثة تنتظر الأرض»

رسميا.. إجازة عيد الفطر 5 أيام

الجميع يترقب مكان سقوطه.. إلى أين وصل صاروخ الصين التائه في الفضاء؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

السياسة الخارجية الإيرانية تحت جهاز الأشعة

ماجد حبته

فيلتمان يتجول.. يتجول فقط!

جمال-أسعد

التليفزيون والسلام الاجتماعي

ماجد حبته

نابليون بلا رتوش

لواء.حمدى البطران

لواء حمدي البطران يكتب: «الاختيار» بين الدراما والتاريخ

منى رجب

فاتنات وقويات: بطلات الدراما يتحدين الواقع

ماجد حبته

قتلوه أثناء الصلاة

ياسمين الخطيب

«أنتِ طالق».. لعبة نيوتن يُعيد طرح السؤال

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد فشل نتنياهو.. من هو يائير لابيد رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف؟

الرئيس الإسرائيلي يكلف زعيم المعارضة يائير لابيد بتشكيل حكومة جديدة

عقب فشله.. منافسا نتنياهو يسعيان لتشكيل حكومة جديدة