«التموين» لأهالي شمال سيناء: لدينا أرصدة كافية ولا اختناقات في العيد

طمأنت مديرية تموين شمال سيناء المواطنين في نشرتها اليوم الأربعاء على توفير أرصدة المحافظة من الغاز والمواد البترولية والتي لن تتسبب في حدوث تزاجمات أو اختناقات ايام عيد الفطر المبارك حسب خطة وزارة التموين .



وقال المديرية أنه بالنسبة لسيارات الأجرة التي تعمل بنظام الغاز بجانب البنزين يتم متابعه تنفيذ ذلك من خلال النوبتجيه من ديوان عام المحافظه مديريه التموين ومتابعه الحملات الجهات الأمنية لتلك السيارات.

حيث يتم متابعه وصول المواد البتروليه المختلفة التي تعمل بصفه دائمه للاطمئنان على

متابعه محطات الغاز يتم تلبيه احتياجات المواطنين خلال تلك الفتره من محطه تعبئه الغاز بمدينه العبد والعريش بعد التنسيق لهم مع ديوان عام المحافظه والحصول على التصريحات اللازمه حيث يتم التنسيق لعدد من السيارات بصفه مستمرة للعريش والشيخ زويد ورفح لتوزيع الاسطوانات على المواطنين تحت اشراف التموين وكذلك وجود كميات من غاز المستودعات الى قرى نجيله ورمانة والخربه والجفجافة ونخل بوسط سيناء مؤكدين أن هناك ارصدة كافية لتغطية احتياجات المحافظة.

وقال علاء الدين سمري مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة شمال سيناء أنه تم افتتاح إدارة تموين مركز نخل في شمال سيناء وذلك ضمن احتفالات المحافظة بأعياد تحرير سيناء .

وأضاف مدير مديرية التموين في شمال سيناء، أن إدارة التموين بلغت تكلفة إنشاؤها ٣ ملايين و ٤٥٠ الف جنيه ، على مساحة ٦٢٥ متر مربع وتضم ١٢ غرفة مكتب و ٢ دورات مياه حريمي و رجال و ٢ صالة كبري لانتظار واستراحة المواطنين المترددين على الإدارة التموينية وجراج كبير إضافة إلي خزان مياه ارضي سعة ٥٠ متر مكعب .

وأشار سمري ، الي أنه سيتم في ٢٠٢٢ افتتاح إدارة تموين مركز الحسنة بمحافظة شمال سيناء، وذلك بعد تخصيص قطعة الأرض من المحافظة .

كانت قدوضعت وزارة التموين والتجارىة الداخلية خطتها لشهر رمضان المعظم لمتابعة أعمال مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات، وتم إصدار كتاب دورى لمديريات التموين والتجارة الداخلية على مستوى محافظات الجمهورية بتكليفها بالاتي : ـ

السماح لماكينات صرف الخبز بالمخبز للعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءاً خلال أيام شهر رمضان وذلك تيسيراً للمواطنين فى الحصول على احتياجاتهم من الخبز بسهولة ويسر والإعلان عن ذلك بواجهة المخابز بخط واضح وظاهر لجمهور المستهلكين .

وتكثيف أعمال اللجان الرقابية على المطاحن والمخابز وكذا السلع المعروضة بالأسواق والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى وكذا تكثيف الرقابة على مستودعات البوتاجاز .

التأكد من استلام المخابز الدقيق والتأكد من مطابقة الخبز المنتج للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة .

إضافة إلى متابعة وفرة المعروض من السلع الغذائية بفروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وفروع شركتى الجملة (العامة ــ المصرية ) بكافة المحافظات .

ومتابعة صرف السلع الغذائية من خلال شركتى الجملة والبدالين التموينيين والتى تصرف شهرياً على البطاقات التموينية .

وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام للمديرية وأخرى فرعية بالإدارات التموينية لمداومة المرور ومتابعة الحالة التموينية والعمل على ضبط الأسعار وتلقى شكاوى المواطنين تضم قطاعى (الرقابة والتوزيع ـ التجارة الداخلية ) .

وإخطار قطاع الرقابة والتوزيع بتقرير يومى عن الحالة التموينية خلال شهر رمضان المبارك يومياً على الفاكس أرقام 27948629 ، 27926574 .