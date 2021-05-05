الأربعاء 05 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ليه يا هنا؟.. خالد منصور يطرح أغنية كوميدية عن لعبة نيوتن

منى زكي في لعبة نيوتن
منى زكي في لعبة نيوتن

طرح الفنان الكوميدي خالد منصور أغنية بعنوان "ليه يا هنا" الذي قدمها بشكل ساخر على تصرفات وقرارت شخصية "هنا" في مسلسل لعبة نيوتن. 

تضمنت أغنية "ليه يا هنا" مشاهد من مسلسل منى زكي التي تقوم بدور هنا، وتجمعها بحازم (محمد ممدوح) أثناء مشاجرتها معه عندما اختلف معها عندما علم أنها تسكن في منزل بيج زي "آدم الشرقاوي", وأيضاً مشاهد من الولادة.

ولاقت الأغنية إعجاب رواد السوشيال ميديا الذين أعربوا عن فكرتهم بالأغنية بينما قامت منى زكي بنشرها عبر خاصية الاستوري بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ويعرض مسلسل الفنانة منى زكى لعبة نيوتن عبر شاشة قناة DMC ويعاد على مدار اليوم مرتين الأولى في الخامسة من صباح اليوم التالي والثانية في الواحدة ظهرا، كما يعاد على شاشة قناة DMC دراما في التاسعة والنصف مساء ويعاد الساعة الثانية صباحا والثانية وخمس وأربعين دقيقة ظهرا، كما يعرض عبر شاشة قناة دبي في تمام الساعة الثامنة مساء وعبر منصتي "Watch It" وشاهد VIP وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول زوجين نشبت بينهما المشاجرات الزوجية، فتقرر الزوجة إنهاء تلك المشاكل بالطلاق والسفر إلى الخارج بالولايات المتحدة الامريكية و ولاية نيو يورك.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.

الولايات المتحدة محمد فراج قصة مسلسل لعبة نيوتن تامر محسن لعبة نيوتن منصور

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