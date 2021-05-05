وزير النقل يتفقد محطة مصر

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، محطة مصر واطمئن على توافر التذاكر وعلى تقديم كافة التسهيلات للمواطنين لتسهيلتنقلاتهم عبر خطوط السكك الحديدية المختلفة كما شدد الوزير على ضرورة إلزام كافة الركاب بإرتداء الكمامة في كافة المحطات والقطاراتبالإضافة الى استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

كما التقى وزير النقل بعدد من المواطنين ودار حوار تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير السكة الحديد وقيام بعض القطارات بالتهديات في أماكنمشروعات تحديث نظم الإشارات بخطوط السكك الحديدية.

وبحسب بيان وزارة النقل عقد الوزير اجتماعا موسعا مع رئيس ونواب هيئة السكة الحديد لمتابعة تنفيذ خطة التطوير الشامل لمنظومة السككالحديدية التي وجهت بها القيادة السياسية حيث اكد وزير النقل على ضرورة العمل على مدار الساعة في كافة قطاعات السكة الحديد وانيتم بشكل بشكل عاجل سرعة الانتهاء من منظومة المزلقانات والمحطات والإشارات والأسوار بالإضافة إلى تنفيذ خطة تطوير السكة الحديدداخل ميناء السخنة وفقا للمخطط العام للميناء وكذلك تطوير محطات خط القاهرة / السويس.

وكانت هيئة السكة الحديد قد أعلنت عن رفع حالة الطواريء، وذلك استعداد لإجازة عيد الفطر المبارك، حيث تبدأ الهيئة تشغيل عدد 61788 مقعداضافى على قطارات الصعيد وذلك فى الفترة من ١٠ مايو وحتي ٢١ مايو الجارى، وسيتم تزويد القطارات المكيفة بعدد 30 قطار مكيف و24 قطار روسى و336 عربة علاوة، لاستيعاب حرك المواطنين والاقبال الضخم على مرفق السكة الحديد خلال احتفالات العيد.

ومن جانبه قال المهندس محمود ماهر، مدير الإدارة المركزية لمبيعات السكة الحديد، إن زيادة المقاعد بنسبة ١٢٪؜ من التشغيل سيساهمبشكل كبير فى توفير احتياجات كافة المواطنين من تذاكر الوجه القبلي ولم يكون هناك ضغط كما يحدث من قبل.

وأضاف محمود ماهر، فى تصريحات لـ"الدستور"، أن ٢٠٪؜ من اجمالى التذاكر متاحة عبر الإنترنت وذلك من أجل توفير إمكانية الحجز بدونالحاجة لنزول المحطات وبالتالى يساهم الأمر في منع التواجد وزيادة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الهيئة.

وأكد مدير إدارة المبيعات، على أن هناك رقابة مشددة على بيع التذاكر وذلك منعا للسوق السوداء التي تسبب العديد من المشاكل عند نفاذالتذاكر وبالتالي بيعها بأعلى من سعرها، حيث يتك مرور لجنات تفتيش ويمنع بيع إلا ٤ تذاكر لكل مواطن بالرقم القومي.