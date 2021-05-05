دراسة: تناول كبار السن للأسبرين قد يقيهم التأثيرات الضارة لتلوث الهواء

أفادت دراسة أمريكية جديدة بأن الرجال الأكبر سنًا الذين يتناولون مضادات الالتهاب، مثل الأسبرين، قد يكونون محميين من بعض التأثيرات قصيرة المدى لتلوث الهواء.

ووجدت الدراسة، التي تم إجراؤه على ما يقرب من ألف من الذكور البيض في منطقة بوسطن الكبرى، أن تنفس حتى مستويات منخفضة من الجسيمات الدقيقة والكربون الأسود يمكن أن يؤدي إلى ضعف الوظيفة الإدراكية على المدى القصير، لم يتمكن الباحثون من العثور على أي علاقة مباشرة بين الأسبرين وتأثيره على وظائف المخ، لكن أولئك الذين كانوا في المجموعة الذين كانوا يتناولون مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) سجلوا درجات أعلى بشكل ملحوظ في الاختبارات التي تقيس مستويات الذاكرة، والتركيز والقدرة على اتبع التعليمات.



وخلص الباحثون في كلية الطب جامعة "بوسطن" إلى أن "دراستهم تشير إلى أن التعرض لتلوث الهواء على المدى القصير قد يكون مرتبطًا بالتغيرات قصيرة المدى في الوظيفة الإدراكية وأن مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية قد تعدل هذه العلاقة".. هذا، ويعتقد الفريق البحثي أن هذا قد يكون له علاقة بكيفية كبح الأسبرين للالتهابات في الدماغ، والتي يمكن أن تصبح مزمنة إذا كان تلوث الهواء سيئًا بدرجة كافية لكن هذه مجرد فرضية في الوقت الحالي.



وقال الباحثون "ما زلنا لا نعرف حقًا ما هي التأثيرات قصيرة المدى لتلوث الهواء على أدمغتنا ، وسيحتاج العلماء إلى إجراء تجارب سريرية عشوائية مناسبة بين مجموعات أكبر لمعرفة ما إذا كانت مضادات الالتهاب غير الستيرويدية ، مثل الأسبرين ، يمكنها فعلاً معتدل هذه الآثار.. حتى لو نجحوا ، فإن استخدام الأسبرين في جميع أنحاء العالم ليس حلاً لمشكلة تلوث الهواء المتزايدة لدينا .

على المدى الطويل ، حتى الجرعات المنخفضة من هذا الدواء تأتي مع زيادة مخاطر حدوث نزيف حاد .

قالت الدكتورة " أندريا باكاريلي"، أستاذ الصحة والبيئة ، للصحيفة "الجارديان" البريطانية، : "لا تشير النتائج التي توصلنا إليها حتى الآن إلى أن جميع كبار السن يجب أن يتناولوا الأدوية المضادة للالتهابات ، لأن هذه أدوية لها آثار جانبية لا يمكننا الاستخفاف بها" ومع ذلك ، قال الباحثون إن معرفة سبب قيام هذا الدواء بما يفعله قد يكون مفيدًا بشكل لا يصدق .

وفي الاختبارات التي أعقبت التعرض لمستويات منخفضة من تلوث الهواء (مقارنة ببقية الدراسة) ، كان أولئك الذين لم يتناولوا أي من مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية في الدراسة أكثر عرضة بنسبة 128 % للحصول على درجة منخفضة في اختبار فحص الخرف المستخدم على نطاق واسع. أولئك الذين يتناولون مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية كانوا أكثر عرضة بنسبة 44 % فقط للحصول على درجة منخفضة خلال نفس الفترة الزمنية .. هذا ، ويبدو بالتأكيد كما لو أن شيئًا مهمًا يحدث هنا ، لكننا بحاجة إلى مزيد من البحث بين مجموعة أكثر تنوعًا من الناس ، بما في ذلك النساء ، لمعرفة كيف تبدو هذه العلاقة في الواقع وكيف يمكننا استخدامها لحماية الجمهور من المستقبل تلوث الهواء.



وخلص الباحثون إلى أن "التحليلات المستقبلية التي تبحث فيما إذا كانت الإعاقات الإدراكية عابرة أم مستمرة على مر السنين ستكون ذات أهمية علمية عالية".. وأضافوا : "النتائج التي توصلنا إليها مهمة أيضًا لمواقع أخرى حول العالم حيث تكون جودة الهواء أقل من الولايات المتحدة ، وبالتالي من المتوقع أن يكون تأثير التعرض للجسيمات على الصحة الإدراكية أكبر".. كذلك ، كشفت النتائج عن مستويات أعلى من تلوث الهواء المحلي في الشهر الذي يسبق الاختبار المعرفي ، مما أدى إلى ضعف ذاكرة الكلمات واسترجاع الأرقام ودرجات الطلاقة اللفظية.

علاوة على ذلك ، كان هذا صحيحًا حتى عندما كانت الجسيمات الدقيقة أقل من الإرشادات الصحية ".. بينما لا يظهر الأسبرين أي دليل على قدرته على المساعدة في آثار الأمراض المزمنة مثل مرض الزهايمر أو الخرف ، يشير البحث الجديد إلى أنه قد يكون له تأثير على كيفية عمل دماغنا على مدى فترات زمنية أقصر".