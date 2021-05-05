قصة سائحة سويسرية تتجول على «عربة كارو» في شوارع الغردقة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لسائحة تمتطي عربة كارو بشوارع مدينة الغردقة، وأكد عددًا من المواطنين أنها دائمًا تبحث عن عمال النظافة وعاملي الخردة الذين يتجولون في شوارع المدينة لجمع القمامة.

تواصلت “الدستور” مع عامل الخردة صاحب العربة الكارو، والذي أكد أن السائحة سويسرية الجنسية، وتدعى كارلا، وتقيم بالمدينة، مشيرًا إلى أن السائحة صممت على مرافقته خلال عمله في الشمس الحارقة، وأنهاعرضت عليه أموالاً مقابل بقائها معه خلال عمله.

وأضاف لـ"الدستور"، أن السائحة اضطرته لأخذ حماره وترك العربة لها، مؤكدًا أنه شعر بالقلق خوفًا من أن يصيبها أذى أثناء عمله كونه يتجول في أشعة الشمس دون أي حماية او مِظلة.

الجالية الروسية: كنا ننتظر قرار عودة الطيران للغردقة

ردود أفعال واسعة للجالية الروسية بالغردقة عقب قرار الرئيسين السيسي وبوتين، بإعلان عودة رحلات الطيران المباشر بين روسيا والمطارات المصرية المختلفة من بينها الغردقة وشرم الشيخ.

حيث عبر عدد كبير من الجالية الروسية المقيمة بمدينة الغردقة عن سعادتهم بالقرار، مؤكدين أنه بالرغم من تأخر القرار الا أنه أتى في وقتٍ مناسب للطرفين، وذلك لوصول اعداد اكبر من الجالية الروسية التي عانت في فترة التوقف من رحلات الترانزيت والتنقل بين شركات الطيران للوصول الي مدينتي الغردقة وشرم الشيخ.

وتقول اسفتلانا روسية مقيمة بالغردقة، إن هناك فوحة كبيرة من الجالية الروسية المقيمة بالغردقة بعد سماع قرار عودة الرحلات السياحية بينروسيا والمطارات المصرية مباشرة، مؤكدةً أنها كانت تنتظر ذلك القرار منذ وقت طويل، كونها تعمل علي تنظيم رحلات وجولات سياحية لأصدقائها بروسيا داخل الغردقة.

سائحة تتجول علي حمار في شوارع الغردقة

سائحة تتجول علي حمار في شوارع الغردقة

سائحة تتجول علي حمار في شوارع الغردقة