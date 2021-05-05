نجل نادية العراقية يكشف تطورات حالتها الصحية: "ادعولها"

كشف أدهم أحمد، نجل الفنانة نادية العراقية تفاصيل حالتها الصحية بعد إصابتها مؤخرًا بفيروس كورونا.

وكتب أدهم، عبر حسابه على «فيسبوك»: «أنا مش عارف أرد على حد خالص، لأني في كابوس.. الحمد لله أبويا وإخواتي بيتحسنوا وحالتهم مستقرة.. بس للأسف أمي في العناية المركزة حالتها حرجة جدا، فشل في وظائف الرئة والتهاب بكتيري وانخفاض في نسبة الأكسجين لـ50% أو 60% محتاجة دعواتكم جدا! .. أرجوكم ادعولها!».

كانت الفنانة نادية العراقية قد كشفت منذ أيام عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد قائلة: «هجمت الكورونا على بيتنا ربنا مايوريها لحد.. مش عارفه ليلي من نهاري بخطرف ومتكسرة زي ميكون عاملة حادثة واتكسرت.. إلى جتله كورونا يحكيلي عمل إيه، وهل هناك أطباء ييجو البيت يعملوا تحاليل دم.. دعواتكم وحرصوا الموضوع خطير».

وجسدت نادية العراقية دور زوجة الفنان سامي مغاوري، الذي يظهر بدور والد علي ربيع في مسلسل "أحسن أب"، والذي تقع عدة مواقف كوميدية بين الأسرة طوال أحداث المسلسل .

وتدور أحداث المسلسل حول المحتال مختار الذي يحاول جني ثروة كبيرة عبر مواقف فاشلة، ويتمنى الخلاص من والده البخيل، ليصطدم بالصدفة بمسابقة أحسن أب التي تصل قيمة جائزتها 300 ألف دولار، ليسعى إلى سرقتها، بمساعدة صديقه شفيق، والطفل المتسول زيكا، ما يورطه في الكثير من المواقف الكوميدية.

وولدت نادية العراقية في العراق 1963، وبدأت مشوارها الفني في المسرح والتليفزيون العراقي، ثم انتقلت إلى مصر وشاركت في أدوار ثانوية صغيرة، كما شاركت في عدد من الإعلانات التجارية، كانت بداية عملها في مصر من خلال المشاركة بمسلسل «سامحوني ماكنش قصدي» عام 2000، ثم فيلم «أفريكانو» بالعام التالي، لتتوالى بعد ذلك أعمالها والتي من أبرزها: «أبو علي، حاحا وتفاحة، ورقة شفرة».