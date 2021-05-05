الأربعاء 05 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

صورة وتعليق.. أيقونة المسيح الملك على الصليب من القرن السادس

جريدة الدستور

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بفترة الخماسين المُقدسة.

وتنشر “الدستور" أيقونة قبطية فريدة ترجع للقرن السادس تم العثور عليها في برية القلالي تصور المسيح على الصليب، لكنه بملابس الملك وعلى يساره الإنجيل (البشارة السارة بالخلاص) وبيمينه يشير بعلامة البركة أو النصرة..

وتعبر الأيقونة عن الفكر السكندري الأرثوذكسي الأصيل عن الفداء كنصرة لصالح البشرية على الموت الذي مات واستنفذ قوته في جسد المسيح.

ونشر الباحث أمجد بشارة الأيقونة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ضمن دراسة له عن البدلية العقابية. 

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، احتفالاتها بفترة الخماسين المقدسة، وهي عبارة عن 50 يومًا من الافراح المستمرة في الكنيسة، حيت ترتدي الكنيسة خلالها الستائر البيضاء، وتصلي طوال المدة بالنغمة المفرحة، كما يتمنع الاقباط عن الصوم نهائيا تلك الفترة، او ممارسة طقس الميطانيات.

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فترة الخماسين فترة الخماسين المقدسة الخماسين المقدسة

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