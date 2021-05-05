الأربعاء 05 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

قمص يحذر الأقباط من الحضور السلبي للقداس الإلهي

القمص مكاري القمص
القمص مكاري القمص تادرس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بفترة الخماسين المُقدسة.

وقال مكارس تادرس، في تصريحات اليوم:"يمارس البعض حضور القداس بطريقة سلبية أى أنهم "يسمعون" الكاهن وهو يصلي القداس و"يسمعون" الشمامسة وهم يرتلون الالحان فهم اذا يقضون وقتا مقدسا فى سماع القداس".

أضاف:"احترس من هذا المفهوم الخاطئ المدمر لحياتك الروحية والليتورحية، نحن مدعوون للصلاة سرًا بكل كلمة يقولها الكاهن وكل لحن يرتل ولو بمضمون معناه. فلتتحول قداساتنا الى تضرع حقيقي وتوبة ودموع وشكر من القلب وتهليل بالالسن والروح وتأمل بالعقل وحوار دائم مع الله لنمتليء بالروح القدس الذي يهيئنا للاتحاد بالمسيح فى نهاية القداس".

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية احتفالاتها بفترة الخماسين المقدسة، وهى عبارة عن 50 يومًا من الافراح المستمرة في الكنيسة، حيت ترتدي الكنيسة خلالها الستائر البيضاء، وتصلي طوال المدة بالنغمة المفرحة، كما يتمنع الاقباط عن الصوم نهائيا تلك الفترة، او ممارسة طقس الميطانيات.

فترة الخماسين المقدسة فترة الخماسين الخماسين المقدسة

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