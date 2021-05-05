يبحث الكثير من المواطنين عن قرارات مجلس الوزارء اليوم عن حقيقة غلق قاعات الافراح والمناسبات، بعد أن انتشرت شائعات حول إغلاق قاعات الأفراح والمناسبات، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وتنشر الدستور لقراءها قرارات مجلس الوزارء اليوم منها حقيقة غلق قاعات الافراح والمناسبات، والإجراءات الاحترازية التى اتخذتها وزارة الصحة استعداداً لعودة السياحة فى المحافظات السياحية.

قرارات مجلس الوزارء اليوم.. حقيقة غلق قاعات الافراح والمناسبات

ونفى مجلس الوزراء ما تردد من شائعات حول غلق قاعات الافراح والمناسبات، وقد أعلن مجلس الوزراء غلق المحال التجارية والمطاعم والمولات التجارية والمقاهي بداية من الساعة 9 مساء مع السماح بخدمة الدليفري لمدة 24 ساعة.

وكذلك إتباع الإجراءات الاحترازية خلال فترة عيد الفطر والتي سيبدأ تطبيقها بدءًا من غدًا الخميس، الإغلاق الكامل للحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة.

وسيتم التعامل مع صلاة العيد مثلما يتم التعامل مع صلاة الجمعة لذلك سيسمح بها فقط في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة وبالإجراءات الاحترازية نفسها التي يتم تطبيقها في صلاة الجمعة مع حظر اصطحاب الأطفال على أن يتم إجراء فعاليات الصلاة في أسرع وقت.

الإجراءات الاحترازية في المحافظات لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا

فيما أعلنت محافظة جنوب سيناء رفع درجة الاستعداد القصوي بمنافذ الحجر الصحي فى كل من مطار شرم الدولي ميناء شرم البحري ميناء نويبع البحري، ومنفذ طابا البري توفير القوي البشرية المدربة للتعامل بهذه المنافذ توفير المستلزمات الطبية والأجهزة اللازمة والتأكد من كفايتها اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا اتباع التعليمات الخاصة بالدخول من المنافذ، ومنها عدم دخول أي شخص الا بتحليل "PCR".

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وبشأن رفع جاهزية مدينة شرم الشيخ، استعرض مجلس الوزراء عددا من المتطلبات والاحتياجات اللازمة لتطوير أبرز المناطق السياحية في مدينة شرم الشيخ، والتي من بينها مشروعات تطوير كل من “منطقة خليج نعمة وتحويلها إلى مركز سياحي متطور، تطوير شارع الملك عبد الله - مشروع تفعيل تطبيقات الهوية البصرية للمدينة - منظومة الكاميرات الأمنية"، وغيرها من المشروعات وتمت الموافقة خلال الاجتماع، علي آليات تنفيذ عدد من المشروعات التي تم طرحها.