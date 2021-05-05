الأربعاء 05 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا مكاريوس لـ«الدستور»: هذا هو الفارق بين مرحلتي ما قبل التجليس وما بعده

الانبا مكاريوس
الانبا مكاريوس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بفترة الخماسين المُقدسة.

وشرح الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا، لـ"الدستور"، الفارق بين مرحلة ما قبل التجليس وما بعده، قائلاً: "قبل التجليس كنت مسؤولًا عن المنطقة بكاملها، ولمدة تجاوزت 17 عامًا، وأمّا الآن فقد صرت مسؤولًا عن جزء منها، وقبل التجليس كان هناك احتمال لانتقالي إلى مكان آخر خارج المنيا (سواء دير للرهبان أو إيبارشية أخرى)، وأمّا الآن فقد ارتبطتْ بي المنيا، وارتبطتُ بها بقية حياتي؛ ومع التقسيم ستكون هناك فرصة أكبر للتركيز في الخدمة".

وبدأت الكنيسة الأرثوذكسية احتفالاتها بفترة الخماسين المقدسة وهي عبارة عن 50 يومًا من الافراح المستمرة في الكنيسة، حيت ترتدي الكنيسة خلالها الستائر البيضاء، وتصلي طوال المدة بالنغمة المفرحة، كما يتمنع الاقباط عن الصوم نهائيا تلك الفترة، او ممارسة طقس الميطانيات.

فترة الخماسين فترة الخماسين المقدسة الخماسين المقدسة الخماسين

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