الأربعاء 05 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«المفوضية الأوروبية»: الأردن ركيزة أساسية في استقرار المنطقة

اورسولا فون دير لاين
اورسولا فون دير لاين

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لاين، أن الأردن ركيزة أساسية في استقرار المنطقة، مشيرة إلى أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أحد أهم شركاء الاتحاد الأوروبي، مشيدة بجهوده الدبلوماسية في تعزيز التواصل والتفاهم بين الشعوب.


وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن ذلك جاء خلال لقاء العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الذي يزور بروكسل حاليًا، مع رئيسة المفوضية الأوروبية، حيث بحثا سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وجهود مكافحة وباء كورونا.


كما تناول اللقاء المستجدات في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في القدس، حيث أكد العاهل الأردني ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بالإضافة إلى استعراض الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، والتعاون بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص.

 

وفي وقت سابق، أشادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بدور الأردن في استضافة اللاجئين على مر تاريخه، والتعاون مع الهيئات الدولية لتقديم الخدمات الإنسانية.

 

الإرهاب الأردن المفوضية الاوروبية

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