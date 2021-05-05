الأربعاء 05 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر سلة خامات أوبك يرتفع إلى 66.67 دولار للبرميل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، الأربعاء، أن سعر سلة خاماتها ارتفع بواقع 1.58 دولار للبرميل ليستقر عند 66.67 دولار للبرميل في تعاملات أمس، مقابل 65.9 دولار للبرميل أمس الأول الاثنين.

وذكرت نشرة الأمانة العامة لـ(أوبك) أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي بلغ 41.47 دولار للبرميل.

ويعزو مراقبون الارتفاع المسجل إلى المؤشرات الإيجابية بشأن البيانات الاقتصادية الصينية وارتفاع معدلات التطعيم ضد فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) في الولايات المتحدة الأمر الذي سيقود وفقا للتوقعات إلى انتعاش قوي في الطلب في أكبر اقتصادين في العال.

ومع ذلك لا يزال المستثمرون يشعرون بالقلق حيال تأثيرات معدلات الإصابة القياسية بفيروس (كورونا) في الهند على السوق.

كان تحالف المنتجين (أوبك +) أكد في ختام اجتماعه الوزاري الأسبوع الماضي أهمية مواصلة الجهود الحالية الرامية للحفاظ على توازن السوق النفطية مشددا على المساهمات الإيجابية المستمرة لدول إعلان التعاون في دعم إعادة التوازن في سوق النفط العالمي بما يتماشى مع القرارات التاريخية المتخذة من قبل التحالف.

كما أظهرت بيانات من مصادر بصناعة وتجارة النفط أن حصة أوبك في واردات الهند النفطية تراجعت إلى أدنى مستوياتها في عقدين على الأقل، على مدار عام حتى نهاية مارس، إذ انخفضت المشتريات الإجمالية لثالث أكبر اقتصاد في آسيا إلى أدنى مستوى لها في ست سنوات.

وأظهرت البيانات أن إجمالي واردات الخام لثالث أكبر مستورد للنفط في العالم انخفض إلى 3.97 مليون برميل يوميا في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021، بانخفاض 11.8 بالمئة عن العام السابق.
 

واشترت الهند مزيدا من النفط الأمريكي والكندي على حساب نفط إفريقيا والشرق الأوسط، مما خفض المشتريات من أعضاء أوبك إلى حوالي 2.86 مليون برميل يوميا وقلص حصة المجموعة في الواردات إلى 72% من نحو 80% سابقا.

أوبك منظمة الدول المصدرة للنفط الأمانة العامة ل أوبك كورونا المستجد كوفيد 19

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