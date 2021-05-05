بالأرقام.. محمد إمام الأعلى مشاهدة بـ«النمر» في رمضان

بعد اقترابنا من نهاية شهر رمضان، ومع نهاية عرض مسلسل "النمر" بطولة النجم محمد إمام، مازال العمل ينافس بين أعمال رمضان متصدرًا عدد المشاهدات ورقم واحد من حيث عدد المشاهدات.

ويأتي تصدر النمر لمسلسلات رمضان بعد ردود الأفعال القوية على مواقع التواصل، وظهر واضحا من خلال تقليد الشباب لقصات شعره وملابسه، وانتشار بوستر النمر في الشوارع المصرية.

مواعيد عرض مسلسل النمر على جميع القنوات

يعرض مسلسل النمر على شاشة الحياة في الساعة 10:45 مساءً، ويعاد الساعة الثانية صباحًا كما يعاد مرة أخري الساعة 11:45 ظهر اليوم التالي.

ويتم عرض المسلسل علي شاشة قناة الحياة دراما 4 مرات ليتسنيى للمواطنين مشاهدته، ويعرض المسلسل أيضًا علي شاشة قناة أبو ظبي يوميًا في تمام الساعة الساعة 6 مساء، ويعاد الساعه 1 الواحدة صباحًا، بينما الإعادة الثانية عل قناة ابو ظبي تكون في تمام الساعة 9 صباحًا.

قصة مسلسل النمر

وتتمثل قصة المسلسل في وجود شاب يتميز بالشجاعة في صعيد مصر، ويلقب بالنمر لشدة هذه الشجاعة، ويتورط في قتل أحد الأشخاص الذين يحاول أهله الأخذ بثأره؛ مما يجعله يهرب إلي القاهرة بعيدًا عن أهل القتيل، ويناقش المسلسل عددًا من القضايا الهامة في المجتمع أبرزها قضية الثأر والخيانة والغدر.

أبطال مسلسل النمر لمحمد إمام.

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقي، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وعدد كبير من نجوم الفن مسلسل النمر من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.