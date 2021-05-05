التحفظ على 2030 قطعة ألعاب نارية قبل ترويجها بأسواق الإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، الأربعاء، التحفظ علي 2030 قطعة من الألعاب النارية محظور تداولها بالأسواق تمهيداً لطرحها للبيع والتداول وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.



تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن محل لبيع لتجارة الخرداوت، لحيازته كمية من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام محظور تداولها بالبلاد قبل ترويجها.



تم عمل كمين ومداهمة المحال والقي القبض المدير المسؤول، وبتفتيشه عثر بداخله علي 2030 قطعة من الألعاب النارية محظور تداولها بالأسواق، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وقررت نيابة المنشية بالإسكندرية، التحفظ علي 497800 قطعه من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والاحجام مجهولة المصدر بدون مستندات أو فواتير تفيد مشروعية حيازتها، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الاسكندرية، إخطار من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة المنشية بالإسكندرية، بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال الإتجار بالسلع مجهولة المصدر، حيث يتم تخزين كميات كبيرة من الألعاب النارية ومحدثات الصوت استعدادا لبيعها قبل عيد الفطر.



عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم استهداف المخزن المشار إليه والقي القبض علي المدير المسؤول، وبتفتيش المخزن عثر علي 497800 قطع ألعاب نارية متنوعة "مجهولة المصدر" بدون مستندات أو فواتير تُفيد مشروعية حيازتها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.