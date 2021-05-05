نجل ترامب على خطى والده: إهانة الخصوم عبر منصات التواصل

لا يكف جونيور ترامب، نجل الرئيس الأمريكي السابق، عن استفزاز وانتقاد الديمقراطيين، والإدارة الأمريكية الحالية.

واتخذ جونيو من مواقع التواصل الاجتماعي منصات لتوجيه نقده للمعارضين، على خطى والده دونالد ترامب، حيث إن كلا منهما استخدم حساباته لتوجيه النقد للمعارضين أو كيل الاتهامات لهم، والذي ثبت فيسبوك قرار إغلاق حسابه، يسير نجل ترامب.

وهذه المرة طالت السخرية الديمقراطية نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، وكامالا هاريس، نائبة الرئيس جو بايدن.

واستعان نجل ترامب بصورة تجمع بين بيلوسي وهاريس، ووضع أسفلها صورة من فيلم "الغبي والأغبى منه"، وعلق عبر حسابه على إنستجرام قائلا: "أخبروني أليست الصورة نفسها"، فيما يعني أنه ينعتهم بـ"الغباء"، وفقا لبوابة العين الإماراتية.

وفيلم "الغبي والأغبى منه" يحكي قصة صديقين أحمقين للغاية يتجولان في رحلة جنونية عبر طرق البلاد لإعادة حقيبة مليئة بالأموال إلى مالكها.

ولعب "جيم كاري" و"جيف دانييلز" بطولة هذا الفيلم ويعد أول عمل إخراجي للأخوين "فاريلي"، حصد المركز السادس عام 1994 من حيث الإيرادات، كما شاركتهما في البطولة لورين هولي.

ومنذ توليه رئاسة الولايات المتحدة عام 2016، جعل ترامب من تغريداته على "تويتر" ومنشوراته على "فيسبوك" المركز المحوري لإيصال رسائله وتواصله مع العالم.

وفي أعقاب خسارته الانتخابات الرئاسية أمام جو بايدن، ارتفع منسوب التوتر بين ترامب ومنصات التواصل الاجتماعي المفضلة لديه. وخلال عملية الانتخابات، وضعت "تويتر" و"فيسبوك" علامة "مضلل" على بعض منشورات ترامب بسبب ادعاءاته المبكرة بالفوز في الانتخابات.

لكن بعد أعمال الشغب في واشنطن واقتحام مبنى الكونجرس، اتخذت المنصتان خطوة غير مسبوقة تمثلت بحظر حسابات ترامب، ما أدى إلى استعداد ترامب لإطلاق موقع إلكتروني جديد "للتواصل"، يقول إنه سينشر فيه محتوى "مباشرة من مكتب" الرئيس الأمريكي السابق.

حيث يصدر ترامب منذ حظره تصريحات عبر بيانات صحفية. وسينشر الموقع الإلكتروني الجديد من الآن وصاعدا البيانات الجديدة، حيث تم التأكيد أن الموقع سيمكن المستخدمين من إبداء الإعجاب بالمنشورات، وكذلك مشاركتها على حسابات تويتر وفيسبوك.