الأربعاء 05 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ملك زاهر تستأنف تصوير «الفارس» بعد إجازة عيد الفطر

الفنانة ملك أحمد
الفنانة ملك أحمد زاهر

تستعد الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر لاستئناف تصوير مشاهدها في فيلم “الفارس" مع والدها أحمد زاهر الذي يلعب دور البطولة في العمل.

وقالت ملك، لـ"الدستور"، إنها تستعد لاستكمال تصوير مشاهدها في فيلم "الفارس" بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر، مؤكدة أنها تجسد دور شقيقة فارس (أحمد زاهر)، معتبرة الفيلم من أفضل الأعمال التي ستقدمها، خاصة أنها برفقة والدها التي تكن له كل حب وتقدير وفخر سواء كأب أو كممثل.

أبطال وصناع فيلم الفارس

"فارس" تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج أيمن يوسف وبطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، صلاح عبد الله، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، واللبنانية باميلا الكيك، ودارين حداد وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث الفيلم في اطار أكشن تشويقى، ويجرى تحديد موعد طرحه في دور العرض السينمائية.

مشاركة ملك زاهر في مسلسل “نسل الأغراب”

وفي سياق مختلف، تشارك ملك أحمد زاهر في مسلسل “نسل الأغراب” الذي يخوض بطولته كل من النجمين أحمد السقا، وأمير كرارة، معربة عن سعادتها من ردرود الأفعال القوية حول دورها وشخصيتها في العمل، معربة عن فخرها بالتعاون مع نجمين كبار مثل السقا وكرارة.

قصة وأحداث مسلسل نسل الأغراب

تدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الصعيدي حول صراع دائر بين عساف وغفران الغريب على جليلة، فضلا عن خلافات عائلية قديمة سببها وقوع مشاجرة كبيرة منذ زمن بين أهل البلد، وذهب ضحيتها الكثيرون بين عائلتى عساف وغفران، لأن كلا منهما يرغب في إثبات قوته واستعراض نفوذه، فتوارث الأبناء الصراع وأصبح سببا يدفع كلا منهما للانتقام من الآخر.

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