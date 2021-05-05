«التعليم»: طلاب الشهادة الثانوية يؤدون امتحانات المواد غير المضافة للمجموع من المنزل

طلاب ثانوية عامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم في الكتاب الدوري الذي أصدرته لمديرياتها بالمحافظات أنه بالنسبة لطلاب شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة تكون امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع من المنزل أسوة بالعام الماضي.

ونص الكتاب الدوري الصادر بتوقيع من الدكتور طارق شوقي على أنه: "إلحاقاً لكتابنا الدوري رقم (10) بتاريخ 25/4/2021 بشأن الضوابط العامة لإنهاء الفصل الدراسي الثاني 2020/2021 لصفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي العام ولجميع فئات التعليم العام ،وفي اطار حرص الوزارة على مصلحة ابناؤنا الطلاب من خلال تنظيم العمل وتوحيد الاجراءات ونظراً لكثرة التساؤلات التي ترد للوزارة يرجى التأكيد على:



1) الالتزام بالفقرة الرابعة من الكتاب الدوري سالف الذكر( تُعقد امتحانات جميع المواد التي لا تضاف للمجموع لجميع صفوف النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي وكذا طلاب شهادة اتمام الدراسة للتعليم الأساسي من المنزل على أن تتولى المدرسة اعدادها تحت اشراف الادارة التعليمية) على ان يؤخذ في الاعتبار الاكتفاء بالامتحان التحريري لمادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للصفين الاول والثاني الثانوي.

2) الطالب الذى تخلف عن أداء امتحان شهري مارس وأبريل او احدهما (بالنسبة للطلاب من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي) أو تخلف عن امتحان شهر أبريل (بالنسبة لطلاب المرحلة الثانوية )أو أدى الامتحان ولم يحصل على 25% من الدرجة العظمى للمادة أو 50% من درجات النهاية العظمى لمجموع الورقة الامتحانية تعتبر نتيجة الطالب عدم اجتياز ويُعقد له امتحان تكميلي ـ في المناهج المقررة لشهري مارس وابريل ـ أو ابريل فقط لطلاب المرحلة الثانوية بواقع (15) سؤال اختيار من متعدد لكل مادة منفصلة وفي زمن قدرة (ساعة) ويعقد بمعرفة المدرسة بحيث لا يتجاوز عدد المواد عن ثلاث مواد في اليوم الواحد، وفى حالة عدم اجتياز الامتحان التكميلي يُعقد للطالب امتحان دور ثان خلال شهر اغسطس في مناهج الفصلين الدراسيين.



3) بالنسبة لطلاب شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة تكون امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع من المنزل اسوة بالعام الماضي.



4) تقوم المدارس الدولية بأعداد الامتحانات الخاصة بمواد الهوية القومية لطلابها بجميع الصفوف الدراسية تحت اشراف الادارة التعليمة، عدا طلاب الصف التاسع ( شهادة تمام الدراسة للتعليم الأساسي) وطلاب الصف الثاني عشر (شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة)سيقومون باستلام امتحانات مواد الهوية القومية بعد الامتحان المحدد بالجدول الخاص بكل صف واجابتها بالمنزل .



5) تتولى المديريات التعليمية اعداد الجداول الخاصة بطلاب الصف الثالث الإعدادي بداية من شهر يونيو واعتماد النتائج من السيد المحافظ.



6) يتولى مديري المدارس اعتماد نتائج جميع الطلاب واعلان نتائجهم اما نتائج طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي تعلن بالمدارس بعد اعتماد الادارة التعليمية.