«مواقفكم لا تليق بنا»: استقالة نوال الزغبي من نقابة الفنانين اللبنانين

تقدمت المطربة اللبنانية نوال الزغبي باستقالتها من نقابة الفنانين المحترفين في لبنان، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات المصغرة (تويتر).

وأعلنت الزغبي الأسباب التي دفعتها لذلك من خلال نشرها لنص الاستقالة عبر حسابها بتويتر، حيث أرجعت السبب في ذلك إلى البيانات السابقة التي أصدرتها نقابة الفنانين المحترفين في لبنان والتي طلبت من المنتسبين إليها عدم التعرّض للأحزاب والتيارات السياسية ووصفت نوال هذه الخطوة بـ "السابقة الخطيرة في بلد يتجاوز عمره 6000 سنة".

كما نصت تغريدة نوال الزغبي، في بيان الاستقالة: "لما كانت المواقف الأخيرة الصادرة عن نقابتكم لا تليق بالفنان اللبناني بشكلٍ عامٍ أو بتاريخ الفن أو بالدور الريادي الذي لعبه لبنان في عالم الفن وحرية التعبير، ولما لا يشرفني ولا يسعني أن أرى وطني وأبناء وطني ينزلقون نحو مستقبل مجهول وأنا مكتوفة اليدين، أتقدم باستقالتي".

ووجهت نوال الزغبي رسالة غامضة إلى جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، قالت فيها: “أشياء لا ولن تعود أبدًا، الكلمة إذا خرجت والزمان إذا مضى والثقة إذا ضاعت”.

كانت آخر أعمال نوال الزغبي كليب أغنية "عقلي وقف" الذي حقق 5.5 مليون مشاهدة عبر قناة شركة روتانا الرسمية على يوتيوب، الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم.