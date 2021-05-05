4 توصيات للناشرين المصريين بشأن معرض الكتاب: اعرف التفاصيل

كشف اتحاد الناشرين المصريين أن مجلس إدارة الاتحاد قدم عددًا من التوصيات للجنة الإدارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب؛ وذلك فى إطار الجهود المبذولة لتنظيم مشاركة الناشرين المصريين فى معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته 52، وحرصًا من مجلس إدارة الاتحاد على الاستجابة لمطالب الناشرين والسعى الدائم والتعاون مع الجهات بهدف تخفيف العبء عن كاهل الناشرين.

وقال الاتحاد، في بيان الأربعاء، إن تلك التوصيات تتمثل في:



• تحديد سعر المتر بمبلغ ١٥٠٠ جنيه لجناح ناشري الوسائل التعليميه المحلية الصنع تشجيعا للمنتج المصري.

• قبول عرض كتب الاطفال والوسائل التعليميه من إنتاج الناشر بذات الجناح الخاص به.

• تجميع ناشري كتب الاطفال ومنتجي الوسائل التعليميه بصالة واحدة.

• تشكيل لجنة مشتركة من الهيئة العامة للكتاب و اتحاد الناشرين المصريين لضبط أي مخالفات وتطبيق اللائحة عليها فورا.

وتابع الاتحاد: علما بأن ضوابط المشاركة وفقا للخصم المتفق عليه مع الهيئة بسعر 1500 جنيه للمتر المربع لناشري الوسائل التعليمية وفق الاشتراطات التالية:

- ان يكون المشارك ناشر للوسائل التعليمية عضو بالاتحاد ومنتج للوسيلة محليا وان يحمل كل منتج معروض بالجناح بيانات توضح اسم المنتج واسم دار النشر وعبارة صنع في مصر.

- لا يسمح بعرض وبيع المنتج المحلى الخاص بدار النشر باى جناح اخر بل يسمح ببيع المنتج بجناح الناشر المنتج فقط.

وحال ارتكاب اى مخالفة من المخالفات الاتية سيتم تغريم المشارك مبلغ 7000 لكل متر مربع فى الحالات التالية:

- اذا احتوى الجناح على منتج غير محلى.

- بيع منتج محلى لدار اخرى.

- عرض العاب ترفيهية لا يتوفر بها غرض التعليم او تنمية مهارات للطفل.

- التجاوز وعدم الالتزام بمساحة الجناح المحددة.

- وضع ملصقات او استخدام طريقة عرض وبيع مخالفة وتضر بالشكل العام للمعرض.

كما أسفر الاجتماع عن بعض القرارات:

• مد مهلة الاشتراك فى المعرض حتى يوم الثلاثاء الموافق 11/5/2021.

• يتم سداد 50% من قيمة الجناح عند الاشتراك والباقى 50% خلال المعرض.

• حال صدور أية قرارات اخرى تتعلق بتعديل مواعيد المعرض او الإلغاء وفقا لأية مستجدات سيتم رد المبالغ المسددة للناشرين.