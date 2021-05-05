الأربعاء 05 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عرض طفلة معاقة على الطب الشرعي بعد الاعتداء عليها من أحد أقاربها

جريدة الدستور

بدأت نيابة المرج الجزئية، الأربعاء، التحقيق في واقعة اتهام طالب إعدادي بالتعدي جنسيًا على طفلة لا يتجاوز عمرها 5 أعوام بمنطقة المرج، وأمرت بعرض الطفلة على الطب الشرعي؛ لتوقيع الكشف الطبي وإعداد تقرير عن الواقعة، وإثبات التعدي عليها من عدمه.

كشفت تحقيقات النيابة أن الطفلة وصلت إلى مستشفى الدمرداش مصابة بحالة إعياء بعد الاعتداء الجنسي عليها، وبعدها أبلغ المستشفى قسم شرطة المرج بالواقعة، وقال والد الطفلة إنه فوجئ بتعرض ابنته للإعياء، وعرف أن نجل شقيقته الطفل «محمد» 13 عاماً، طالب بالصف الأول الإعدادي، هو من تعدى عليها جنسياً أثناء تواجدها لدى شقيقته محدثا إصابتها لأنها هي من تقوم على رعايتها نظراً لإصابتها بضمور في المخ.

أضاف أن نجلته تعيش عند شقيقته التي ترعاها بسبب إصابتها بضمور في المخ وأثناء نومها شاهدتها تنزف وبالكشف عليها تبين أنها تعاني من تهتك وأن نجلها هو من فعل ذلك لأنهما يناما بجوار بعضهما في سرير واحد، وبعرض الطفل على مستشفى الزهراء الجامعي عيادة الطب النفسي مركز الدكتورة خديجة، تبين أن المتهم من المترددين لمتابعة حالته الصحية ورفضوا استلامه وقدموا تقريرا طبيا بشأنه والمتضمن بتوقيع الكشف الطبي على المريض البالغ من العمر 13 عاما، وتبين أنه يعاني من تأخر عقلي، تم تحرير المحضر الذي يحمل رقم 793 لسنة 2021 إداري الطفل، للعرض على النيابة للتحقيق، التي أصدرت قرارها المتقدم.

نيابة المرج الجزئية التحقيق في واقعة اتهام طالب إعدادي بالتعدي جنسي ا عرض الطفلة على الطب الشرعي الكشف الطبى

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