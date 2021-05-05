الأربعاء 05 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

4 تذاكر لكل مواطن خلال العيد

قرار جديد من «السكة الحديد» لمواجهة الطقس الحار

قطار سكة حديد
قطار سكة حديد

أعلنت هيئة السكة الحديد، الأربعاء، أن هناك تعليمات مشددة من قبل المهندس مصطفى أبو المكارم، رئيس الهيئة بشأن الالتزام بالسرعة المحددة فى رحلات قطارات الوجه القبلي والبحري، لضمان سلامة القطارات.
 

وقالت الهيئة إن الالتزام بالسرعة المحددة يقلل من فرص وقوع الحوادث والمشاكل الفنية التي يواجهها بعض السائقين خلال رحلاتهم، لافتة إلى أنه سيتم تقليل السرعة، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة.
 

كانت الهيئة قد أعلنت رفع حالة الطوارئ، استعدادًا لإجازة عيد الفطر حيث تبدأ الهيئة تشغيل 61788 مقعدًا إضافيًا على قطارات الصعيد فى الفترة من ١٠ - 21 مايو الجاري، وسيتم تزويد القطارات المكيفة بعدد 30 قطارًا مكيفًا و24 قطارًا روسيًا و336 عربة علاوة، لاستيعاب حركة المواطنين والإقبال الضخم على مرفق السكة الحديد خلال احتفالات العيد. 

وقال المهندس محمود ماهر، مدير الإدارة المركزية لمبيعات السكة الحديد،  إن زيادة المقاعد بنسبة ١٢٪؜ من التشغيل سيساهم بشكل كبير فى توفير احتياجات المواطنين من تذاكر الوجه القبلي ولم يكن هناك ضغطًا كما كان في السابق.

أضاف ماهر، لـ"الدستور"، أن ٢٠٪؜ من إجمالى التذاكر متاحة عبر الإنترنت لتوفير إمكانية الحجز دون الحاجة لنزول المحطات وبالتالى يساهم الأمر في منع التواجد وزيادة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الهيئة.
 

وأكد مدير إدارة المبيعات أن هناك رقابة مشددة على بيع التذاكر، منعًا للسوق السوداء التي تسبب العديد من المشاكل عند نفاذ التذاكر وبالتالي بيعها بأعلى من سعرها من خلال لجان تفتيش، مؤكدًا أن كل مواطن له ٤ تذاكر فقط وبالرقم القومي.

السكة الحديد السرعه xقطارات الوجه القبلي قطارت الوجه البحري النقل

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