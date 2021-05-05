أفضل أدعية ليلة القدر المستجابه.. و موعد إجازة عيد الفطر

يرغب الكثير من المواطنين في معرفة أفضل أدعية ليلة القدر المستجابه لذلك يلجأون إلى محرك البحث العالمي جوجل حتى تصدرت قائمة أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكتروني، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية تحرى ليلة القدر وأبرز علاماتها وفضلها وأبرز أدعيتها وإجازة عيد الفطر المبارك وفقا لقرارات مجلس الوزراء.

أفضل أدعية ليلة القدر المستجابه

أوصى النبى صلوات الله عليه وسلم السيدة عائشة بتكرار دعاء "اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا" في ليلة القدر كما أوصى جميع المسلمين بالدعاء به في ليلة القدر لأنه ليس هناك فوز أكثر من عفو الله سبحانه وتعالى عن عباده وإدخالهم في رحمته سبحانه وتعالى كما أوصى النبي بالدعاء بخير الدنيا من اتساع الرزق وأمور الزواج وغيرها من الأمور التي يرغب فيها المسلمين سواء كانت شخصية أو تخص جميع شعوب العالم.



كيفية تحرى ليلة القدر 2021

وفقا لما ورد في السنة النبوية الشريفة فإن ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان و في الليالي الفردية منها أي ليلة ( 21 ، 23 ، 25 ، 27 ، 29) و يوجد لها علامات يشعر بها المؤمنين مقيمي تلك الليلة المباركة أبرزها أنها ليلة معتدلة الطقس لا باردة ولا حارة تطلع الشمس في صبيحتها صافية لا شعاع فيها الرياح تكون ساكنة يشعر فيها المؤمن بالسكينة وراحة القلب الدعاء بها مستجاب باذن الله فلا يرد فيها دعاء أبدا حيث يوفق الله سبحانه وتعالى عباده إلى صواب الدعاء و لتعجيل الإجابة.

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إجازة عيد الفطر المبارك

فيما أعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء أن إجازة عيد الفطر المبارك 5 أيام تبدأ من يوم الأربعاء 12 مايو إلى 16 مايو حيث أعلنت عن حظر تجول جزئي لمدة 15 يوم من الساعة التاسعة مساءً إلى الساعة الخامسة فجرا يغلق خلالها المحلات التجارية والمقاهي والورش الأندية وكافة أماكن التجمعات المختلفة لارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وفقا لإحصائيات وزارة الصحة اليومية والتي حظيت على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكتروني بالإضافة إلى أفضل أدعية ليلة القدر المستجابه.