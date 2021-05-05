السودان: مجلس السيادة يعقد الاجتماع الأول للجنة القومية لمؤتمر نظام الحكم والإدارة

ترأس عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، محمد حسن التعايشي، بالقصر الجمهوري بالخرطوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للجنة القومية لمؤتمر نظام الحكم والإدارة التي تم تكوينها بالقرار رقم (١٨٦) الذي أصدره مؤخراً، رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.

واستعرض الاجتماع المهام والواجبات الموكلة للجنة القومية ، والمتمثلة في الإشراف ومتابعة أعمال اللجان الفنية لمؤتمر الحكم ، وحشد الدعم الفني والمادي بالتواصل مع الجهات ذات الصلة بقضايا الحكم ، والعمل على تعزيز المشاركة الشعبية ، وإقامة الورش القاعدية في الولايات ، بجانب مشاركة النازحين واللاجئين وتفعيل مشاركة السودانيين بالخارج، وذلك حسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

وأوضح حسان نصر الله علي كرار وكيل وزارة الحكم الاتحادي عضو اللجنة أن الاجتماع وبعضويته البالغة ٢٧ عضوا ، تلقي تنويرا كاملا عن عمل ومهام اللجنة التي تعمل في تناغم تام لاستكمال كل خطوات المؤتمرات القاعدية بالعاصمة والولايات لرفع توصياتها، مؤكدا العمل بجدية لانجاح أعمال المؤتمر عبر حملة إعلامية ممنهجة لرفع مستوى الوعي ونشر المعرفة تمهيداً لعقد المؤتمر خلال الفترة المقبلة.

البرهان يلتقي وفد الكونجرس الأمريكي

وكان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، التقى أمس بمكتبه بالقصر الجمهوري وفد الكونجرس الامريكي الزائر للبلاد برئاسة السيناتور كريستوفر كونز عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ لبحث سبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك ودفع العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب.

وقدم رئيس مجلس السيادة تنويراً لوفد الكونجرس الأمريكي حول رؤية السودان على معالجة التباينات في ملف سد النهضة عبر الحوار للوصول إلى حلول ترضي كافة الأطراف وكذلك قضايا الحدود بشرق البلاد مع اثيوبيا.

من جانبه، أشاد وفد الكونجرس الأمريكي بدور رئيس مجلس السيادة في قيادته للمرحلة الانتقالية ونجاحه في العبور بالبلاد إلى بر الأمان، مؤكداَ دعم الولايات المتحدة للمرحلة الانتقالية ومساعدة السودان في الاندماج في المجتمع الدولي والإقليمي.

وأكد الوفد أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيعزز من العلاقات الثنائية بين الخرطوم وواشنطن وسيدفع بآفاق التعاون المشترك في كافة المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية.

وتعهد الوفد الامريكي بدعم عملية التحول الديمقراطي وتعزيز مسيرة السلام ، مؤكدا سعيه لحث الأطراف للإنخراط في العملية السلمية لوصول لسلام دائم ومستدام.