قوافل طبية مجانية بالقرى النائية في كفر الشيخ

أكد اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم بكفر الشيخ، ضرورة استمرار عمل القوافل الطبية الشاملة، لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين بقرية الزهراء والقرى التابعة والتي تعد من القرى النائية، بالتنسيق مع الإدارة الصحية ببلطيم.

كما شدد رئيس مركز بلطيم على تحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجًا، وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وكثفت إدارة بلطيم الصحية، القوافل الطبية الشاملة، خاصة فى المناطق النائية والمحرومة للمساهمة فى النهوض بقرى مبادرة «حياة كريمة» والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودى الدخل، إضافة إلى نشر الوعى بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية، مضيفا أن القوافل الطبية تجول وتتمركز بالقرى الأكثر احتياجًا فى مواعيد وأيام معلن عنها سابقا، حيث تمكنت القافلة الطبية اليوم بقرية الزهراء بالكشف وفحص المترددين والمستهدفين من المواطنين بمختلف الأعمار والنوع.

وقامت مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ بتسيير قافلة طبية على مدار يومين (24 و25 أبريل الماضي) بقرية أبو رية بمركز الرياض إذ تم توقيع الكشف الطبي على المواطنين في جميع التخصصات خلال اليومين ، كما تم صرف العلاج لجميع الحالات.

وتم توقيع الكشف الطبي على 1650 مواطنًا من خلال 11 عيادة تخصصية، إضافة إلى عمل تحاليل وبعض الخدمات الطبية الأخرى للمستفيدين من خدمات القافلة واستخراج 14 قرار علاج على نفقة الدولة وتحويل 54 مريض من الحالات للمستشفيات العامة والمركزية والنوعية حسب الحالة.

وأكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة أن القافلة جاءت بهدف إيصال الخدمة الطبية العلاجية لجميع أهالي محافظة كفرالشيخ مع التأكيد على إتباع إجراءات التباعد والوقاية من الكورونا بالنسبة لمقدمي ومتلقي الخدمة على حد سواء.