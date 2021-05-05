بريطانيا: منح 42 مليونًا و408 آلاف و492 جرعة من لقاح كورونا

أعلنت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية منح 42 مليونًا و408 آلاف و492 جرعة من لقاح فيروس كورونا بإنجلترا، ما يمثل ارتفاعًا بواقع 310 آلاف و900 جرعة عن اليوم السابق.

وأوضحت الهيئة - وفقًا لشبكة (سكاي نيوز) البريطانية، اليوم الأربعاء- أن إجمالي من تلقوا الجرعة الأولى بلغ 29 مليونًا و124 ألفًا و310 جرعات، وبلغ إجمالي من تلقوا الجرعة الثانية 13 مليونًا و284 ألفًا و182 جرعة.

وفي العاصمة (لندن)، فقد تم منح 5 ملايين و228 ألفًا و511 جرعة من بينها 3 ملايين و650 ألفًا و80 جرعة أولى ومليون و578 ألفًا و431 جرعة ثانية.

ترتيب إصابات كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

أعراض الإصابة بكوفيد19

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.