الأربعاء 05 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط أدوات تجميل مجهولة المصدر في حملة تموينية ببرج العرب

ضبط ادوات تجميل مجهولة
ضبط ادوات تجميل مجهولة المصدر

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط أدوات  تجميل مجهولة المصدر خلال حملة بإدارة تموين برج العرب غرب الإسكندرية.
 
حيث قامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة، وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بشن حملات على نطاق الإدارة والتى أسفرت عن الآتى:

تحرير محضر لأحد المحلات بمنطقة برج العرب القديم لحيازة وعرض للبيع سلع مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات و قد تم ضبط والتحفظ على كميات من أدوات التجميل: 300 زجاجة طلاء أظافر مجهول المصدر وغير مدون عليها أي بيانات، وضبط   95 زجاجة عطر حجم الزجاجة 100 مم مستوردة مجهوله المصدر و عدم وجود المستندات الدالة علي مشروعية حيازتها.

وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على المحلات والأسواق لحماية المواطنين من الغش التجارى والتدليس.

 

واستعدت مديرية التموين والتجارة الداخلية لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث أجرى المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، سلسلة من الاجتماعات المتوالية بديوان عام المديرية مع قيادات المديرية، و مديرى الإدارات التموينية، والمنسقين وذلك لمتابعة تنفيذ خطة استعدادات المديرية لاستقبال عيد الفطر المبارك.


وأكد «سعد الله» على متابعة الأسواق، لافتا إلى  انه سيتم تكثيف الحملات بحيث تكون صباحية و مسائية لأحكام الرقابة و التأكد من مدد الصلاحيات على السلع الغذائية وإعلان الأسعار، وتطبيق الاجراءات الاحترازات الصحية، وحمل شهادات صحية للمتعاملين مع المواد الغذائية.

كما شدد على متابعة المخابز البلدية أثناء اجازات عيد الفطر، وأن تقسم اجازات المخابز على ثلاث أيام بنسب بحيث لا تؤثر على توافر رغيف الخبز المدعم للمواطنين أثناء إجازة العيد، وأن يتم التأكد من وجود أرصدة كافية من الدقيق بكل مخبز عبارة عن حصة اليوم وحصة يومين مقدمًا. 

ضبط ادوات تجميل مجهولة المصدر
ضبط ادوات تجميل مجهولة المصدر
ضبط ادوات تجميل مجهولة المصدر
ضبط ادوات تجميل مجهولة المصدر
ضبط ادوات تجميل مجهولة المصدر
ضبط ادوات تجميل مجهولة المصدر
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