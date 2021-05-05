محافظ مطروح يترأس لجنة البت فى طلبات التقنين على أراضي الدولة

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، حرص جميع أجهزة المحافظة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين والإسراع ببحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي فى لجان تسعير الأراضي، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لأهالي المحافظة مع سداد حقوق الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة البت فى طلبات التقنين على أراضي الدولة بمطروح الذى عقد اليوم الأربعاء برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبحضور اللواء أشرف ابراهيم السكرتير العام والعميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد واللواء خالد القشلان مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة وكافة الجهات والادارات المعنية، وذلك لبحث البت فى عدد من ملفات التقنين للأراضي الزراعية والمبانى وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 لتحقيق الاستقرار للمواطنين.



وأوضح اللواء خالد شعيب، أنه تم خلال الاجتماع استعراض اللجنة البت فى تسعير عدد 195 طلب مقدم لتقنين مباني و 39 طلب لتقنين أراضي زراعية بعدد من مدن ومراكز المحافظة فى إطار القانون 144 لسنة 2017، بالإضافة إلى أنه تم مناقشة كل طلب على حدة للوصول إلى التقييم المناسب للأسعار وفقًا لطبيعة كل موقع فى أعمال التقييم.

ووجه محافظ مطروح بالإسراع فى بحث كافة الطلبات المقدمة والعمل على تذليل أى عقبات من أجل تحقيق الاستقرار للمواطنين .

وكان قد قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في فبراير 2021 بتسليم 54 عقد تمليك فى اطار القانون 144 لسنة 2017 والإسراع فى فحص طلبات التقنين وفقا للقانون 144 لسنة 2017 ، لتحقيق الإستقرار النفسى والاجتماعي لأهالى مطروح، وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، واللواء خالد القشلان مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة، وحمدى عبيد مدير إدارة الأملاك بالديوان العام .