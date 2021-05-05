الأربعاء 05 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رجل الأعمال أشرف السعد يصل مصر خلال ساعات

أشرف السعد
أشرف السعد

يصل رجل الأعمال أشرف السعد مصر خلال ساعات قليلة، حيث كتب على صفحته الرسمية “فيسبوك” خبر عودته للقاهرة خلال الساعات المقبلة.

محمد أشرف السيد علي سعد، الشهير بأشرف السعد، من مواليد 1 يناير 1954 هو رجل أعمال مصري مقيم بلندن تم فرض الحراسة على ممتلكاته منذ حوالي ١٤ عاما.

ويقيم السعد في بريطانيا بعد أن فر من مصر قبل أكثر من ١٤ عاما، إثر تحفظ الحكومة على أمواله في إطار نشاطها ضد شركات توظيف الأموال.

وفى عام 2007 قررت محكمة القيم إنهاء الحراسة علي أملاك أشرف السعد صاحب شركات السعد لتوظيف الأموال، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن السعد سدد جميع المديونيات على الشركة لدي الأفراد والشركات والبنوك، إلا أن المدعي العام الاشتراكي في ذلك الوقت طعن على قرار المحكمة.

اشرف السعد عودة أشرف السعد بريطانيا التحفظ توظيف الأموال القاهرة

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