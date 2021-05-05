الأربعاء 05 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اتفاق كردي مع ممثلي أمريكا على تطوير مواجهة داعش

بارزانى والمسؤول
بارزانى والمسؤول الأمريكى

بحث الزعيم الكردي مسعود بارزاني مع وفد أمريكي رفيع، اليوم الأربعاء، آخر المستجدات السياسية في العراق والمنطقة والعملية السياسية.

واستقبل بارزاني وفدا من الولايات المتحدة ضم مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شوليت، ومنسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، والقائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جوي هود، ونائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول.

كما وجه بارزاني الشكر والتقدير للولايات المتحدة على الدعم الذي قدمته لإقليم كوردستان في حربه ضد تنظيم داعش مذكرا في الوقت نفسه بجهود الولايات المتحدة في إنشاء المنطقة الآمنة في تسعينيات القرن الماضي.

وبحث الطرفان خلال اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة والانتخابات العراقية المقبلة والتحديات التي تواجه العملية السياسية العراقية والعلاقات بين أربيل وبغداد، وبحث الجانبان تهديدات داعش القائمة وأسباب بقائها.

وأكد الوفد خلال الاجتماع أن الإدارة الامريكية الجديدة تتفهم تماما الأوضاع والمشاكل في العراق وأن واشنطن ملتزمة بتعهداتها إزاء إقليم كردستان وحلفائها الآخرين.

كما نقل الوفد تحيات الرئيس جو بايدن لافتا إلى أن زيارته تعد تأكيداً على رغبة الرئيس والحكومة الأمريكيين في توطيد العلاقات مع إقليم كردستان الذي يعتبر حليفاً مهماً للولايات المتحدة في المنطقة.

وأشاد الوفد الأمريكي بعملية الإصلاح التي شرعت بها حكومة الإقليم ولا سيما الإصلاحات في وزارة البيشمركة، كما جدد التأكيد على مواصلة الولايات المتحدة والتحالف الدولي في دعم قوات البيشمركة لمواجهة التهديدات الإرهابية وخصوصاً تلك المتمثلة بداعش.

فيما أعرب رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، خلال استقباله الوفد الأمريكى عن امتنانه وتقديره للرئيس بايدن ودعم الحكومة الأمريكية، وأبدى استعداد إقليم كردستان لتطوير العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة.

وتناول الاجتماع العلاقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية والانتخابات العراقية المقبلة بالإضافة إلى الحوار الإستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة وأهمية تنفيذ اتفاق سنجار.

مسعود بارزاني كردستان العراق داعش العملية السياسية

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