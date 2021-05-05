الأربعاء 05 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«إبراهيم» و«بهجات» يتفقدان مشروعات الإسكان الاجتماعي بدهشور

صورة من الجولة
صورة من الجولة

تفقد الدكتور عبد الخالق ابراهيم المستشار الفني لوزير الإسكان و المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة بقطاع التنمية وتطوير المدن للمدينة  مشروعات مدينة حدائق اكتوبر اليوم للوقوف علي اخر التطورات المشروعات السكنية .


واستقبلهما المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق اكتوبر ونواب  ومعاوني رئيس الجهاز  وعدد من المسؤولين بجهاز المدينة والشركات المنفذة للمشروعات السكنية .


و تفقد مستشار الوزير ومساعد نائب رئيس الهيئة النموذج الاول لتطوير ورفع كفاءة وزيادة المسطحات الخضراء واعمال اللاند سكيب بمنطقة الإسكان الاجتماعي  بدهشور والتي تم تنفيذها لتكون متنفس ومتنزه طبيعي، وبحسب المهندس محمد مصطفى رئيس الجهاز ان هذا ما يسعي اليه فريق ادارة جهاز المدينة في الوقت الحالي من حيث التركيز على التوسع في المساحات الخضراء والتشجير والزراعة وخاصة زراعة بعض الأشجار المثمرة والنخيل تطبيقا وتنفيذا للمبادرات التي قام بها الجهاز خلال الفترة الماضية “اغرس حياة” حيث أنها من المدن الجديدة التي تتميز بطابع خاص ومتميز عن غيرها من المشروعات القومية والمشروعات الإسكان الاجتماعي ومناطق ابني بيتك واكبر عدد من الكمبوندات التي تتميز بطابع حضاري حديث ومساحة المدينة تصل نحو 40الف فدان وبها اكبر مشروع الإسكان الاجتماعي .

 

و قام المهندس محمد زكريا معاون رئيس الجهاز والمشرف علي تنفيذ المشروع بشرح تفصيلي للأعمال ونسب الانجاز وآلية التنفيذ وبعدها اعطي مستشار الوزير إشارة البدء لاستكمال الأعمال بجميع المناطق الشاغرة باسكان دهشور نظرا لما تلاحظ من جودة النموذج المنفذ طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة  مع ضرورة استكمال الأعمال بنفس الجودة وطبقا للجدول الزمني للمشروع.
و تفقد المستشار الفني لوزير الإسكان مشروع ١٠٤ عمارة اسكان اجتماعي  والذي يتميز بأنه ذو طابع حديث بديل العشوائيات وابدي إعجابه بما وصلت له نسب الانجاز بالمشروع بشكل يليق بالسادة المواطنين حيث تم تفقد الوحدات السكنية من الداخل وأعمال اللاند سكيب والزراعة.

الاسكان المجتمعات العمرانية الجديدة دهشور الإسكان الاجتماعى حدائق أكتوبر

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